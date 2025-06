Nasce a Cefalù una nuova alleanza per il futuro del calcio giovanile: tre società e un’unica visione

A Cefalù, si accende una nuova realtà nel firmamento sportivo. Dall’unione virtuosa tra la Polisportiva Lascari-Cefalù, la Polisportiva Real Sports e il Città di Cefalù, prende forma una realtà giovanile inedita: più solida, più compatta, e soprattutto animata da una visione comune.

Un progetto che va oltre i confini del singolo, oltre le rivalità, per abbracciare un obiettivo condiviso: formare atleti, educare persone, costruire il domani attraverso i veri valori dello sport.

In un’epoca in cui spesso prevalgono egoismi e interessi di parte, queste tre realtà sportive hanno scelto la strada dell’unione, dando vita a un laboratorio calcistico capace di valorizzare ogni talento, di ogni categoria. Una scelta di campo coraggiosa, maturata attorno a un tavolo che ha visto dirigenti lungimiranti confrontarsi, collaborare e porre le basi per un progetto ambizioso, ma concreto.

Ogni società mantiene la propria identità, ma contribuisce con entusiasmo alla creazione di un ecosistema sportivo integrato, dove le competenze si sommano e le risorse si moltiplicano.

Strutture, competenze, passione: un capitale sportivo senza precedenti

La nuova realtà potrà contare sin da subito su un patrimonio strutturale d’eccellenza:

lo Stadio Santa Barbara di Cefalù,

il Michele Ilardo di Lascari,

la Palestra B. Amato,

il Palatricoli,

e il moderno Real Sports Center.

Ma a rendere questo progetto realmente innovativo è la qualità umana e tecnica messa in campo: un ampio organico di tecnici, istruttori e preparatori qualificati, pronti a guidare i giovani atleti in un percorso di crescita sportiva e personale.

In un momento storico in cui il calcio giovanile ha bisogno di visione e coraggio, Cefalù risponde con un’iniziativa che promette di diventare un punto di riferimento per tutto il territorio.

Molte altre novità sono in arrivo, ma una cosa è certa fin da ora:

𝓒𝓸𝓶𝓮 𝓷𝓸𝓲, 𝓼𝓸𝓵𝓸 𝓷𝓸𝓲.