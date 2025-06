Programmato il servizio di disinfestazione del territorio di Cefalù. Ecco dove i primi interventi

Si avvisa che martedì 10 e mercoledì 11 sarà effettuato il programmato servizio di disinfestazione secondo il seguente programma:

Notte tra lunedì e martedì 10 giugno a partire dalle ore 00:15 di martedì 10 giugno nelle zone:

Centro storico

Villaggio dei Pescatori

C/da Santa Barbara

C/da Kalura

C/da Ferla

C/da Fiumecarbone- Lancenia-Granato-Guarneri-Saponara

Fraz. Sant Ambrogio

Notte tra martedì 10 e mercoledì 11 giugno dalle ore 00:15 di mercoledì 11 giugno nelle zone:

Via Roma e tutto il centro urbano

Spinito-Pietragrossa

Gallizza

Via del III millennio

Via Giubileo Magno

C/da Pisciotto

Strada Gibilmanna

C/da Cippone

Zona San Cosimo

C/da Sant’Oliva

C/da Mazzaforno

C/da Santa Lucia

C/da Campella Figurella-Ogliastrillo

C/da San Nicola-Zona via Imprenditoria

C/da Capo Plaia

C/da Salinelle

Si raccomanda alla cittadinanza di non esporre la biancheria, di chiudere gli infissi, di rientrare eventuali cibi e alimenti tenuti all’esterno.