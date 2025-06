Tre anni fa Cefalù sceglieva il nuovo Sindaco

Sono passati tre anni da quel 12 giugno, quando al Città di Cefalù fu chiamata al voto. Tre furono le liste in campo.

Il sindaco Daniele Tumminello con voti 3510 (40,43 %) SINDACO eletto

Gli altri candidati a Sindaco,

Simona VICARI 30,25 % voti 2626

Giuseppe ABBATE detto Pippo 29,33 % voti 2546

Queste le preferenze dei candidati al Consiglio comunale a cura dell’Ufficio elettorale del Comune di Cefalù. Primo degli Eletti fu Rosario Lapunzina, sindaco uscente dopo il doppio mandato. Oggi Vice sindaco e consigliere provinciale.

Adesso inizia, di fatto, il cammino che porterà alle elezioni. Sappiamo di movimenti politici in corso, di possibili alleanze, del dubbio di alcuni elettori se ci saranno due o più liste per le prossime elezioni. Ma sono solo chiacchiere. Sappiamo che solo pochi giorni prima del voto si decideranno candidati e liste. Ma sarà davvero così?

Al Sindaco, al mini sindaco, è doveroso ricordare questa carica, alla sua Giunta, ai consiglieri comunali tutti, buon lavoro.

INNOVIAMO CEFALU’ 31,38 % voti 2.649

Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 ALAIMO Alfonzo 211 5,28 % 2 BARRANCO Jessica detta Gessica 249 6,23 % 3 CINQUEGRANI Giuseppe detto Pino 174 4,35 % 4 COCO Giuseppe detto Pippo 158 3,95 % 5 CORSELLO Roberto 144 3,60 % 6 CRISAFI Laura 188 4,70 % 7 DI VITA Rosanne Marie 231 5,78 % 8 FATTA Angela 278 6,95 % 9 FATTA Pasquale 155 3,88 % 10 GIARDINA Rosario detto Saro 142 3,55 % 11 GLORIOSO Salvatore detto Ninni 185 4,63 % 12 GRECO Carmelo 663 16,58 % 13 MARINARO Antoniella detta Antonella 533 13,33 % 14 MOI Maria 231 5,78 % 15 RE Maria 165 4,13 % 16 TURDO Pasqualino detto Pasquale 292 7,30 %

IMPEGNO COMUNE PER CEFALU’ 38,82 % voti 3.277

Progressivo Consigliere Voti Percentuale 1 LAPUNZINA Rosario detto Saro 934 19,23 % 2 CALABRESE Francesco 264 5,44 % 3 CANGEMI Irene 226 4,65 % 4 CASTIGLIA Paola 286 5,89 % 5 CESARE Gianluca detto Luca 192 3,95 % 6 CULOTTA Tania 329 6,78 % 7 FAZIO Giovanni 143 2,94 % 8 FRANCO Antonio detto Tony 215 4,43 % 9 GLORIOSO Rosaria 243 5,00 % 10 GUERCIO Alessandro 456 9,39 % 11 MANCINELLI Salvatrice detta Francesca 401 8,26 % 12 MUFFOLETTO Salvatore 130 2,68 % 13 PIZZILLO Sara 385 7,93 % 14 RIOLO Marialaura 187 3,85 % 15 SPINOSA Giuseppe 197 4,06 % 16 TERRASI Vincenzo detto Enzo 268 5,52 %

SIAMO TUTTI CEFALU’ 29,80 % voti 2.516