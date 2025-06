Valutazione istituzionale per la nuova sede dell’Istituto Alberghiero di Cefalù

Nella mattinata di ieri si è svolto un incontro di rilevante importanza istituzionale e strategica per il futuro dell’Istituto Alberghiero di Cefalù. Rosario Lapunzina, Vice Sindaco di Cefalù e Consigliere Provinciale della Città Metropolitana di Palermo, ha partecipato all’incontro in duplice veste: rappresentante dell’Ente metropolitano e, contestualmente, dell’Amministrazione comunale cefaludese.

L’appuntamento, svoltosi alla presenza dei funzionari della Città Metropolitana di Palermo, ha avuto come oggetto la valutazione tecnica e logistica dei locali dell’Istituto Artigianelli, potenziale nuova sede per l’Istituto d’Istruzione Superiore – indirizzo Alberghiero – di Cefalù. Come noto, l’attuale sede dell’istituto dovrà essere restituita, rendendo imprescindibile l’individuazione di una soluzione idonea che coniughi funzionalità, sicurezza e continuità didattica.

L’incontro ha rappresentato non soltanto un momento di confronto operativo, ma anche un’occasione di riflessione condivisa sul futuro della formazione professionale alberghiera nel territorio. L’autorevolezza dei partecipanti e la qualità del dialogo istituzionale hanno conferito all’iniziativa un tono di alta responsabilità amministrativa, a conferma della volontà congiunta di garantire agli studenti un ambiente scolastico all’altezza delle esigenze formative e del prestigio che l’Istituto ha saputo conquistare nel tempo.

Un passaggio significativo all’insegna della sinergia tra enti e dell’impegno concreto per la comunità.