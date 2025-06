E’ tornata alla Casa del Padre Elena Marie Reginelli Cascio di anni 95.

La messa funebre per Elena Marie Reginelli Cascio si terrà alle ore 11:00 presso la chiesa cattolica di Saint James a Leland, martedì 17 giugno 2025.

Elena “Lena” nacque il 23 maggio 1930 e morì il 6 giugno 2025. Festeggiò il suo 95° compleanno con la famiglia presso la casa di cura Lillo’s di Leland.

Lena nacque a Lake Village, Arkansas, dove frequentò la scuola cattolica di St. Mary. In seguito i suoi genitori si trasferirono a Shaw, Mississippi, dove si dedicarono all’agricoltura. Incontrò suo marito, Charlie Cascio, a un ballo e si sposò l’8 maggio 1955 presso la chiesa cattolica di St. Francis of Assisi a Shaw. Lena era una casalinga, mentre Charlie lavorava presso il negozio di alimentari di famiglia, Cascio Brother’s Grocery.

Lena era attiva nella sua chiesa; era membro della St. James Ladies Auxiliary e ministro eucaristico.