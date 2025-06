Cefalù: approvato il piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi di Polizia Municipale

Con l’approvazione della Delibera di Giunta n. 136 del 12 giugno 2025, l’Amministrazione comunale di Cefalù compie un ulteriore passo concreto per affrontare le criticità legate alla viabilità urbana durante il periodo estivo, caratterizzato da un forte afflusso turistico.

Il nuovo Piano di Miglioramento dell’Efficienza dei Servizi di Polizia Municipale rappresenta un tassello fondamentale della strategia messa in campo dal Comune per garantire maggiore ordine, sicurezza e vivibilità alla città in un momento in cui la popolazione aumenta esponenzialmente per la presenza di visitatori.

Il piano mira a potenziare la presenza e l’efficacia operativa della Polizia Municipale sul territorio attraverso un utilizzo più razionale delle risorse e un coinvolgimento attivo degli agenti nelle attività di controllo, prevenzione e repressione, in linea con le funzioni previste dalla legge. L’obiettivo è duplice: assicurare un servizio più efficiente e, allo stesso tempo, valorizzare il ruolo degli operatori anche attraverso incentivi economici legati al raggiungimento di specifici obiettivi.

A sostegno dell’intervento, l’amministrazione ha stanziato complessivamente oltre 54.000 euro. Inoltre, è previsto un monitoraggio dei risultati raggiunti e una relazione finale, che verrà sottoposta all’Organismo indipendente di valutazione.

Con questa delibera, dopo la proroga del contratto per 8 Ausiliari del traffico, l’Amministrazione conferma il proprio impegno per una Cefalù più ordinata, sicura e accogliente, consolidando un percorso già avviato per affrontare le sfide della mobilità turistica con strumenti concreti e mirati.