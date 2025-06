Festival del Cinema di Cefalù: chiuse le iscrizioni, record di partecipanti e tante novità in arrivo

Con 6.597 richieste di partecipazione da ogni angolo del mondo, si sono ufficialmente chiuse le iscrizioni all’edizione 2025 del Festival del Cinema di Cefalù. Un traguardo straordinario che conferma la centralità del Festival nel panorama internazionale del cinema indipendente, e che lancia un’edizione ricchissima di novità, emozioni e storie da vivere.

🌍 Un successo globale, con il cuore in Sicilia

Centinaia di produzioni sono arrivate da Stati Uniti, India, Francia, Iran, Brasile, Spagna, ma è l’Italia — e in particolare la Sicilia — a rispondere con entusiasmo travolgente: registi, scuole, autori, case di produzione e appassionati hanno fatto sentire con forza la loro voce, rendendo il festival una vetrina autentica della creatività locale e globale.

🎥 I premi più ambiti

Oltre 300 film hanno presentato candidatura per il prestigioso Premio “Fatta”. Quasi 200 opere invece corrono per il Premio “Gianfilippo D’Anna”, riconoscimento riservato ai documentari di valore sociale e culturale.

Tra i premi più attesi:

🕊️ Premio “Pellicola e Libro della Pace” , riconoscimento più prestigioso, che celebra il miglior film in concorso attraverso la pubblicazione di un libro dedicato al regista vincitore: un omaggio alla sua carriera e al suo impegno per la pace e la solidarietà.

, riconoscimento più prestigioso, che celebra il miglior film in concorso attraverso la pubblicazione di un al regista vincitore: un omaggio alla sua carriera e al suo impegno per la pace e la solidarietà. 🎭 Premio Comedy Film

🎓 Premio Studenti , Premio Scuola e Premio Scuola e Cinema

, e 📚 Premio Sicilia , Premio Donna , Premio Speranza , Premio Solidarietà

, , , 🎬 Premio Cefalù Film Festival , Premio Miglior Film Accademia , Premio Miglior Docufilm Accademia

, , 🌍 Premio Corto Straniero, Premio Miglior Film Straniero, Premio Miglior Docufilm

🎞️ La Giuria è già al lavoro

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la Giuria del Festival ha già cominciato a selezionare le opere che verranno proiettate durante la prima grande serata ufficiale: il 22 luglio al Teatro Rosa di Pollina, in occasione del Pollina FilmFest, uno degli eventi più suggestivi dell’estate cinematografica siciliana.

📌 Uno sguardo al futuro

Quella del 2025 si preannuncia come un’edizione carica di contenuti e di innovazione. Sarà un Festival che non si limiterà a premiare, ma racconterà vite, idee, battaglie e sogni, trasformando ogni proiezione in un’esperienza di consapevolezza e condivisione.

🎬 Cefalù è pronta ad accogliere il grande cinema con il calore delle sue piazze, la luce del suo mare e l’energia di chi crede nella cultura come ponte tra le persone.

Appuntamento al prossimo luglio. Il sipario si sta per alzare.