Con la conclusione della stagione sportiva 2024/2025, l’ASD Basket Cefalù 1972 traccia un bilancio estremamente positivo del lavoro svolto nel settore giovanile, confermando il valore del progetto formativo intrapreso e la solidità della propria struttura tecnica.

A spiccare in questa annata sono stati in particolare i due gruppi Under, che hanno entrambi conquistato un prestigioso terzo posto finale nei rispettivi campionati, distinguendosi per impegno, coesione e costante crescita tecnico-atletica. Un risultato di grande valore, ottenuto contro avversari di livello, che testimonia l’efficacia del lavoro quotidiano svolto in palestra.

Il gruppo Under 13 Jr. NBA si è rivelato protagonista di un campionato avvincente e altamente competitivo, affrontato con determinazione, spirito di squadra e forte identità cestistica. I giovani atleti hanno mostrato notevoli progressi individuali e collettivi, dando prova di maturità, tenacia e grande passione per la pallacanestro.

Fondamentale il lavoro dello staff tecnico guidato da Davide Pischedda, head coach responsabile del settore giovanile, affiancato con professionalità e dedizione dagli assistenti Pierpaolo Vecchi e Sara Liberto. Un team coeso e competente, che ha saputo trasmettere valori sportivi ed educativi fondamentali per la crescita dei ragazzi, sia sul campo sia nella vita.

La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento:

– ai giocatori, per l’impegno e la determinazione dimostrati durante tutta la stagione,

– allo staff tecnico, per la visione e la passione infusa nel lavoro quotidiano,

– alle famiglie, per la costante fiducia e il sostegno,

– e infine ai tifosi, che con il loro entusiasmo hanno accompagnato ogni sfida.

Questo importante traguardo rappresenta per ASD Basket Cefalù 1972 non un punto d’arrivo, ma una solida base da cui ripartire con rinnovato slancio, nella convinzione che l’investimento sui giovani resti la chiave per costruire un futuro sportivo duraturo, consapevole e di qualità.