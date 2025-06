Al via la prima fase della XVIII Edizione del Premio Maria Elisa Di Fatta

Un Concorso semplice e bellissimo: la XVIII Edizione del Premio MARIA ELISA DI FATTA, evento che si svolgera’ il prossimo 21 luglio 2025 nel Conservatorio di Palermo, riservato agli studenti delle Scuole Medie, dei Conservatori e Licei Musicali Siciliani: strumentisti, cantanti, gruppi ed ensemble di tutte le discipline musicali.

Una manifestazione ogni anno, nel ricordo di un’ artista e di una donna straordinaria.

Il Concorso, con premi a punteggio e 1000 Euro al Vincitore è articolato in 3 categorie (fino ai 14 anni fino ai 17 anni e dai 18 anni in su) e in due fasi: una formula unica e molto bella che ha visto affermarsi, negli anni passati, alcuni tra i migliori artisti dei conservatori siciliani, ora affermatisi nel campo del concertismo internazionale.

Il programma e’ libero: rispettivamente 5 minuti per i Piccoli Musici, 10 minuti per la categoria Giovanissimi Talenti e 15 minuti per la categoria Giovani Interpreti.

Nella sua prima fase, presso il Conservatorio di Palermo, il Concorso è a punteggio, (come in tante analoghe competizioni di esecuzione musicale) al termine del quale verranno attribuiti regolarmente i premi.

Nella seconda fase, con serata finale il 3 agosto presso il Teatro Salvatore Cicero di Cefalù, i migliori sei classificati del Concorso si contenderanno il Premio Maria Elisa Di Fatta.

Bastera’ scorrere l’ Albo D’ Oro per scoprire quanti meravigliosi giovanissimi musicisti sono risultati,negli anni, vincitori.

Ecco i link del Concorso.

https://premiodifatta.it/…

https://musicaxuomo.it/premio-difatta/