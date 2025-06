Cefalù ospiterà il Congresso Scientifico Internazionale “Microquasar Workshop”

Nel settembre 2025, la città di Cefalù diventerà il fulcro della comunità astrofisica internazionale. L’Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con l’Associazione “Cefalù & Astronomy”, organizzerà il Congresso Scientifico “Microquasar Workshop”, in programma da domenica 14 a venerdì 19 settembre 2025.

L’evento, di rilevanza internazionale, si articolerà in sessioni scientifiche di alto profilo, mirate all’approfondimento e al confronto sulle tematiche più attuali nel campo dell’astrofisica dei microquasar.

Nel solco della tradizione di generosa accoglienza già dimostrata dalle Istituzioni Comunali in occasione di precedenti edizioni, e forti della consolidata sinergia tra enti scientifici e amministrazione pubblica, gli organizzatori dovrebbero avere a disposizione gli spazi istituzionali più rappresentativi della città. In particolare, si prevede l’utilizzo della Sala delle Capriate presso il Palazzo Comunale per lo svolgimento delle sessioni plenarie, e dello spazio denominato “Ottagono Santa Caterina” per l’allestimento della sezione “Poster” e l’organizzazione dei momenti di pausa e socializzazione scientifica, come i coffee-break.

Come consuetudine nei congressi di tale portata, è prevista anche una Cena Sociale, in programma per la serata di mercoledì 17 settembre 2025. Nel suggestivo molo del porticciolo di Cefalù la sede ideale per tale occasione. Un luogo che saprà incarnare l’incomparabile bellezza paesaggistica del territorio e la calorosa ospitalità della comunità cefaludese. La Cena verrà realizzata con servizio di catering a carico degli organizzatori, in un contesto che si auspica possa rappresentare una vetrina d’eccellenza per la città.

A completare il programma, nella serata di giovedì 18 settembre 2025, verrà proposta una serata di divulgazione scientifica e musica, ideata e condotta dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. L’iniziativa, pensata per la cittadinanza, si svolgerà – su disponibilità dell’Amministrazione – presso il prestigioso Teatro Comunale “Salvatore Cicero”, individuato come cornice ideale per coniugare scienza, cultura e arte in un’unica esperienza partecipativa.