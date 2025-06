L’Attrice italiana Vanessa Gravina protagonista al Festival del cinema di Cefalù (serate finali a fine ottobre) col Film JUST LIKE EVERY MORNING del regista Claudio Rossi Massimi, dal 1978 collaboratore con la Rai – Radiotelevisione Italiana come presentatore, autore e regista e fondatore della IMAGO Film.

Vanessa Gravina è un’attrice italiana nata a Milano il 14 giugno 1974. La sua carriera artistica è iniziata precocemente, facendola diventare una delle bambine prodigio più note del cinema e della televisione italiana.

Il suo debutto sullo schermo avviene all’età di 7 anni, nel 1981, con un ruolo nel film “Il segreto di una donna”. Da allora, la sua carriera è stata un crescendo di successi, spaziando tra cinema, televisione e teatro.

Nel corso degli anni ’80, Vanessa Gravina ha partecipato a diverse produzioni televisive e cinematografiche, consolidando la sua immagine di giovane attrice talentuosa. La sua capacità di passare con disinvoltura da ruoli drammatici a quelli più leggeri le ha permesso di lavorare con registi di fama e di recitare al fianco di attori affermati.

Negli anni ’90 e 2000, Vanessa ha continuato a distinguersi in numerose fiction televisive di successo, diventando un volto molto amato dal pubblico italiano. Tra le sue interpretazioni più significative in televisione si ricordano ruoli in serie come “Incantesimo”, “CentoVetrine”, e più recentemente, “Il Paradiso delle Signore”, dove interpreta il personaggio di Adelaide Di Sant’Erasmo, riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

Parallelamente all’attività televisiva e cinematografica, Vanessa Gravina ha sempre coltivato una grande passione per il teatro, calcando i palcoscenici italiani in diverse produzioni di rilievo. La sua versatilità e la sua professionalità l’hanno resa una delle attrici più apprezzate nel panorama artistico italiano.