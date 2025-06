Festeggiamenti in Onore del SS. Crocifisso a Lascari. Il Programma

I Parroci, il Sindaco e il Comitato hanno reso noto il Programma dei Festeggiamenti in Onore del SS. Crocifisso Patrono di Lascari.

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. CROCIFISSO

LASCARI 27 GIUGNO 6 LUGLIO 2025

DA VENERDI 27 GIUGNO A GIOVEDÌ 3 LUGLIO OTTAVA

ore 20.45 Coroncina, Celebrazione Eucaristica, Processione “Fiaccolata” per le vie del paese e Benedizione



DOMENICA 29 GIUGNO

ore 09.00 Celebrazione Eucaristica – Cappella S. Maria del Carmelo

ore 10.30 Celebrazione Eucaristica – Parrocchia Maria SS. Assunta

ore 11.00 Celebrazione Eucaristica

ore 17.30 Celebrazione Eucaristica – Parrocchia Maria SS. Assunta

ore 20.45 Coroncina, Celebrazione Eucaristica, Processione “Fiaccolata” per le vie del paese e Benedizione



VENERDÌ 4 LUGLIO

TRIDUO

ore 09.00 Recita delle Lodi e Celebrazione Eucaristica

ore 17.30 Ingresso del Corpo Bandistico Interprete Città di Lascari

ore 17.45 Dispiegamento della bandiera del SS. Crocifisso

ore 18.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù,

TRASLAZIONE DEL SS. CROCIFISSO

ore 21.15 Coroncina, Processione “Fiaccolata” per le vie del paese con i tradizionali “Mazzi di Sciacculi” e Benedizione



SABATO 5 LUGLIO

ore 08.00 Alborata e giro del Corpo Bandistico per le vie del paese

ore 09.00 Recita delle Lodi e Celebrazione Eucaristica

ore 09.45 Questua per le vie del paese

ore 12.00 Tradizionale sparo dei mortaretti e giro della Banda per le vie del paese

ore 17.00 Giro dei “TAMBURINARI” per le vie del paese

ore 17.30 Celebrazione Eucaristica – Parrocchia Maria SS. Assunta

ore 18.30 Santa Messa e Celebrazione Eucaristica

ore 22.00 AMEDEO MINGHI in concerto offerto dall’Amministrazione Comunale



DOMENICA 6 LUGLIO

GIORNO DELLA FESTA

ore 08.00 Alborata e giro del Corpo Bandistico per le vie del paese

ore 09.00 Recita delle Lodi e Celebrazione Eucaristica

ore 10.00 Tradizionale omaggio floreale “U Mazzu” al SS. Crocifisso

ore 10.30 Celebrazione Eucaristica – Parrocchia Maria SS. Assunta

ore 10.45 Accoglienza delle Autorità Civili – Militari sul Sagrato della Chiesa

ore 11.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA Offerta della Lampada votiva al SS. Crocifisso dall’Ill.mo Sindaco della città di Lascari

ore 12.00 Tradizionale sparo dei mortaretti e giro della Banda per le vie del paese

ore 17.30 Pzza del Popolo, marce sinfoniche a cura del Corpo Bandistico

ore 18.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 19.00 SOLENNE PROCESSIONE DEL SIMULACRO DEL SS. CROCIFISSO

ore 22.30 “EVIDENZ…” Musica dance live

ore 24.00 Giochi pirotecnici al Karapè

L’Ottava sarà guidata da Fra Giuseppe di Fatta, ofm. Il triduo sarà guidato dal Padre Salvatore Frumarò, s.d.P.

Si invitano i fedeli ad addobbare i balconi con repertori lumi e i colori delle fiaccole della processione

Il comitato ringrazia quanti hanno contribuito al buon esito della festa.