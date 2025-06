Furto aggravato in abitazione: arrestato 35enne a Campofelice di Roccella

Un’operazione rapida ed efficace quella condotta dai Carabinieri della Stazione di Campofelice di Roccella, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù, che ha portato all’arresto di un uomo di 35 anni, originario di Termini Imerese e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in abitazione.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, grazie a una segnalazione tempestiva giunta al Numero di Emergenza Unico 112: alcuni residenti avevano notato movimenti sospetti sul lungomare di Campofelice, in un residence di villeggiatura. L’uomo era stato visto forzare alcune abitazioni.

Intervento decisivo dei militari: i Carabinieri, accedendo con discrezione e senza attirare l’attenzione, sono riusciti a sorprendere l’indagato all’interno di una villetta, dopo che aveva forzato la serratura della porta. Al momento del fermo, l’uomo era in possesso di borse, suppellettili, medicinali e generi alimentari, trafugati da un’altra abitazione attigua. Dopo l’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato il provvedimento, disponendo per il 35enne la custodia cautelare in carcere.

Le indagini dell’Arma proseguono: i Carabinieri stanno ora lavorando per far luce su una serie di furti avvenuti con modalità analoghe, che nelle ultime settimane hanno interessato diverse abitazioni estive tra Campofelice di Roccella, Lascari e Cefalù. Un risultato importante che dimostra, ancora una volta, l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori, soprattutto in un periodo in cui le località balneari iniziano a riempirsi di villeggianti.