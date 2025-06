Campofelice di Roccella (PA) 19 Giugno 2025 il Signore ha chiamato a sé Giovanna Giordano di anni 72 . La salma si trova presso la propria abitazione in via Danimarca, 8 in Campofelice di Roccella (PA) . I Funerali si svolgeranno Venerdì 20 Giugno 2025 alle ore 16:00 nella Chiesa Madre S. Rosalia in Campofelice di Roccella. Subito dopo la salma verrà tumulata nel cimitero di Campofelice di Roccella.