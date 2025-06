Estate 2025 a Cefalù: annunciato il concerto dei Coma Cose

28 luglio – Concerto gratuito sul Lungomare Giuseppe Giardina alle ore 22

La stagione estiva 2025 della città di Cefalù si arricchisce di un appuntamento musicale di straordinario rilievo. Nell’ambito della rassegna Lungomare Music Fest, il prossimo 28 luglio sarà protagonista una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano contemporaneo: i Coma Cose. Che ora spopolano con i loro Cuoricini …

L’evento, che si svolgerà sul Lungomare Giuseppe Giardina con ingresso libero, prenderà il via alle ore 22:00. Un’occasione unica per residenti e turisti di vivere una serata di musica dal vivo in una cornice suggestiva, tra mare, luci e cultura.



i coma cose

…sono California e Fausto Lama. Un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Tra Febbraio e Giugno del 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma_Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 con un centinaio di concerti all’attivo.

Nel 2019 danno vita al loro primo disco “HYPE AURA” cui segue un anno fitto di soddisfazioni e riconoscimenti. Varcano i confini della Penisola: suonano a Parigi in apertura ai Phoenix e allo Sziget Festival di Budapest.

Nel 2021 partecipano alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo incantando con il brano Fiamme negli occhi, che diventa singolo d’oro in sole tre settimane (ad oggi doppio disco di platino). Il 16 aprile 2021 annunciano l’uscita del loro nuovo album, Nostralgia, seguito dal “NOSTRALGIA TOUR”, che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia in più di 30 appuntamenti.

Il 4 novembre 2022 esce “UN MERAVIGLIOSO MODO DI SALVARSI”, il loro ultimo album, anticipato dal singolo “CHIAMAMI”. Partecipano alla 73ma edizione del Festival di Sanremo (7-11 febbraio 2023) con il brano “L’Addio” che vince il Premio Sergio Bardotti al miglior testo, e il Premio Lunezia consegnato alla vigilia della manifestazione. In sole tre settimane il brano ottiene la certificazione di singolo d’oro, ad oggi singolo di platino.

Dopo aver appena concluso il Club Tour interamente SOLD OUT, per l’inizio del loro Summer Tour, i Coma Cose pubblicano un nuovo singolo estivo, Agosto Morsica, suonato in anteprima live in occasione della partecipazione del duo al Concertone del Primo Maggio di Roma 2023.

Il 26 aprile 2024 i Coma Cose pubblicano con il singolo inedito MALAVITA, prodotto da Merk & Kremont, con Asian Fake / Warner Music Italia.

“Posti Vuoti”, pubblicata il 25 ottobre 2024 per Asian Fake e Warner Music Italia, segna una nuova fase nella loro evoluzione artistica, con sonorità che esplorano tematiche intime e profonde.

Poi tanti Cuoricini ….

DOPO AVER RAGGIUNTO IL PRIMO POSTO TRA I BRANI PIU’ TRASMESSI IN RADIO, CUORICINI È CERTIFICATA DISCO D’ORO! Cuoricini, che è inclusa anche nell’ultimo album “Vita_Fusa” ha raggiunto i 18.6 milioni di stream su Spotify a cui si aggiungono i 19 milioni di visualizzazioni che ha totalizzato il videoclip del brano su Youtube.

“A breve sarà presentato l’intero cartellone degli eventi estivi, che proporrà appuntamenti con la musica, il teatro, l’arte, l’intrattenimento, la cultura e le tradizioni popolari,” dichiara il Sindaco Daniele Tumminello, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione di un’estate all’insegna della qualità e della partecipazione collettiva.