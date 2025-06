Comune di Cefalù: finanziamento regionale per la rimozione dei rifiuti in aree demaniali

A seguito della presentazione di un’apposita istanza e della successiva assegnazione delle risorse da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, il Comune di Cefalù è risultato beneficiario di un finanziamento pari a 74.798,74 euro, destinato alla realizzazione di interventi mirati alla rimozione dei rifiuti in aree demaniali.

Tale contributo, sebbene parziale rispetto al fabbisogno complessivo rappresentato in fase di candidatura, costituisce un passo concreto verso la valorizzazione e tutela ambientale del territorio comunale, in particolare in zone di pregio naturalistico e paesaggistico soggette a pressioni antropiche.

«Esprimo soddisfazione – afferma il Sindaco Daniele Tumminello – per questo finanziamento ottenuto che anche se parziale rispetto alla richiesta avanzata, consentirà comunque di mettere in atto delle azioni di pulizia a tutela del territorio.».

Il finanziamento si inserisce nel quadro delle misure promosse dalla Regione Siciliana per la gestione sostenibile del patrimonio ambientale, e rappresenta un segnale positivo di collaborazione istituzionale tra enti locali e amministrazione regionale.