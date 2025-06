Al via a Cefalù i Festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore alla Torre

Con lo spiegamento della Bandiera sul tetto della Chiesa del Salvatorello, hanno preso il via a Cefalù i Festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore alla Torre.

NELLA RICORRENZA DEL 188° ANNIVERSARIO DEL VOTO DELLA CITTÀ DI CEFALÙ PER LA LIBERAZIONE DEL COLERA DEL 2 LUGLIO 1837.

La Festa è curata dai Padri Giuseppini del Murialdo.

Nel programma leggiamo

da Martedì 24 a Sabato 28 Giugno

nella chiesa dell’Istituto Artigianelli

Ore 8.00 Santa Messa

nella chiesa di Gesù Salvatore alla Torre

Ore 18.30 S. Rosario e recita della Coroncina a Gesù Salvatore

Ore 19.00 Santa Messa

Domenica 29 Giugno

Chiesa dell’Istituto Artigianelli

Ore 8.30 Santa Messa

Ore 19.00 S. Rosario e recita della Coroncina a Gesù Salvatore

Ore 19.30 Santa Messa

Lunedì 30 Giugno

nella chiesa dell’Istituto Artigianelli

Ore 8.00 Santa Messa

Chiesa di Gesù Salvatore alla Torre

Ore 18.30 S. Rosario e recita della Coroncina a Gesù Salvatore

Ore 19.00 S. Messa

Martedì 1 Luglio

nella chiesa dell’Istituto Artigianelli

Ore 8.00 Santa Messa

nella chiesa di Gesù Salvatore alla Torre

Ore 17.30 Giro del complesso bandistico per le vie della parrocchia

Ore 18.30 S. Rosario e recita della Coroncina a Gesù Salvatore

Ore 19.00 Santa Messa e Adorazione Eucaristica

Mercoledì 2 Luglio (giorno della festa)

nella chiesa di Gesù Salvatore alla Torre

Ore 8.30 Santa Messa

Ore 17.30 Giro del complesso bandistico per le vie della Parrocchia

Ore 18.00 Benedizione dei portatori della statua del SS. Salvatore e consegna delle fasce

Ore 18.30 Traslazione della Statua di Gesù Salvatore dalla Chiesa al Campetto

Ore 19.00 Santa Messa

Ore 20.00

Solenne Processione

(Via Giovanni XXIII, Via Roma, Via San Pasquale, Via Pintorno, Via Vazzana, Via Roma, Chiesa di Gesù Salvatore.



Il Parroco

P. Alessandro Palladino