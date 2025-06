Il Comune di Cefalù chiede l’immediata attivazione della Guardia Medica turistica, e per questo il Sindaco Daniele Tumminello scrive a tutte le autorità competenti, manifestando l’urgenza di queto fondamentale sevizio per una località, come Cefalù, ad alta densità turistica.

Nella nota del Sindaco leggiamo che “A seguito della nota prot. 28890 del 18-06-2025 con la quale il Direttore del DS 33, Dr. Amedeo Casiglia, comunica allo scrivente la mancata attivazione della Guardia Medica Turistica nei Comuni di Cefalù e Campofelice, con la presente si sottopone alla Vostra massima attenzione l’urgenza di provvedere a mettere in atto tutte le procedure al fine di avviare nel più breve tempo possibile tale presidio sanitario, la cui partenza era prevista per il 15 giugno u.s.

È assolutamente fondamentale per un Comune come Cefalù, ad alta densità turistica, che specialmente durante l’estate vede la presenza di centinaia di migliaia di visitatori, avere attivo il servizio di Guardia Medica Turistica, al fine di garantire il diritto alle prime cure, senza appesantire e gravare sul Pronto Soccorso dell’Ospedale G. Giglio di Cefalù.

Si confida, per quanto di Vostra Competenza, in una pronta e tempestiva risoluzione della grave problematica rappresentata”.

Si attende adesso la risposta.