Tutto pronto per il Gran Premio d’Austria di F1: adrenalina e passione al Red Bull Ring

Dal 26 al 29 giugno, la Formula 1 fa tappa al suggestivo Red Bull Ring di Spielberg per l’undicesima prova del Campionato del Mondo 2025. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del motorsport, da vivere in diretta integrale e in esclusiva su Sky. Non solo F1: il fine settimana austriaco vedrà protagoniste anche la Formula 2, la Formula 3 e la Porsche Supercup, rendendo l’evento un concentrato di velocità, talento e competizione.

La programmazione completa: quattro giorni di motori, emozioni e spettacolo

Si parte giovedì 26 giugno con la tradizionale conferenza stampa dei piloti alle ore 14.30

PROGRAMMA COMPLETO GP D’AUSTRIA 2025

Giovedì 26 giugno

Ore 14:30 – Conferenza stampa piloti

Ore 17:45 – Paddock Live Pit Walk

Venerdì 27 giugno

Ore 09:50 – F3: Prove libere

Ore 11:00 – F2: Prove libere

Ore 13:15 – Paddock Live

Ore 13:30 – F1: Prove Libere 1

Ore 14:30 – Paddock Live

Ore 14:55 – F3: Qualifiche

Ore 15:50 – F2: Qualifiche

Ore 16:45 – Paddock Live

Ore 17:00 – F1: Prove Libere 2

Ore 18:00 – Paddock Live

Ore 18:30 – Porsche Supercup: Prove libere

Ore 19:30 – Paddock Live Show

Ore 20:00 – Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 28 giugno

Ore 10:00 – F3: Sprint Race

Ore 11:15 – Porsche Supercup: Qualifiche

Ore 12:15 – Paddock Live

Ore 12:30 – F1: Prove Libere 3

Ore 13:30 – Paddock Live

Ore 14:10 – F2: Sprint Race

Ore 15:15 – Warm Up

Ore 15:30 – Paddock Live

Ore 16:00 – F1: Qualifiche



Domenica 29 giugno

Ore 08:25 – F3: Feature Race

Ore 09:55 – F2: Feature Race

Ore 11:40 – Porsche Supercup: Gara

Ore 13:30 – Paddock Live

Ore 15:00 – F1: Gara

Un team Sky d’eccellenza per raccontare il weekend austriaco

A garantire la qualità della narrazione sportiva, una squadra di professionisti d’eccellenza: Carlo Vanzini alla telecronaca, affiancato da Marc Gené al commento tecnico. Le analisi approfondite saranno affidate a Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. I momenti pre e post gara saranno condotti da Davide Camicioli con la consulenza tecnica di Vicky Piria e i collegamenti dal paddock curati da Mara Sangiorgio. L’analisi conclusiva sarà come sempre proposta da Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti, per una lettura puntuale delle dinamiche di gara e delle dichiarazioni dei protagonisti.

Un weekend imperdibile, in cui la F1 non sarà solo gara, ma spettacolo, tecnica e passione.