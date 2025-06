A San Cataldo nasce “L’Arte dei Primi”, pastificio artigianale etico. Presente anche il Commissario dell’Ente Parco delle Madonie

Con una partecipazione sentita e corale, è stato ufficialmente inaugurato a San Cataldo, in Piazza Crispi n. 5, L’Arte dei Primi, un pastificio artigianale etico che si propone come autentica eccellenza del territorio e concreta opportunità di inclusione sociale. Un progetto che coniuga la sapienza della tradizione gastronomica con la dignità del lavoro e la promozione umana.

Questa nuova realtà prende forma nell’ambito del progetto PASTA FrOLLe, sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, e nasce con una missione chiara: offrire a persone con disturbo dello spettro autistico percorsi strutturati di inserimento lavorativo assistito, grazie a tirocini formativi e borse lavoro che certificano competenze e costruiscono autonomia. Il progetto è coordinato da Francesco Lombardo, con il supporto della psicologa Roberta Italiano e del responsabile operativo Gaetano Terlizzi.

La cerimonia di inaugurazione, svoltasi nel centro storico della cittadina, ha visto il coinvolgimento di tutta la comunità, riunitasi per celebrare non soltanto l’apertura di un nuovo spazio produttivo, ma l’avvio di un progetto che sa di grano e di futuro. Il pastificio nasce infatti grazie all’impegno della Cooperativa Sociale ConSenso, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Controluce, ed è espressione tangibile di un modello imprenditoriale orientato al bene comune.

Situato nel cuore pulsante di San Cataldo, L’Arte dei Primi si configura come un laboratorio di vita e di crescita: qui il lavoro si fa strumento di emancipazione, e la produzione artigianale di pasta fresca diventa veicolo di relazione, inclusione e sviluppo locale.

La bottega offre una selezione di pasta fresca realizzata con materie prime di alta qualità e secondo metodi tradizionali, testimoniando il connubio tra eccellenza gastronomica e responsabilità sociale.

All’evento inaugurale hanno preso parte numerosi cittadini, famiglie, rappresentanti delle istituzioni civili, militari, sanitarie e del mondo associativo. Presente anche il Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie, che ha voluto esprimere la propria emozione con parole significative:

«Dal 15 giugno ad oggi ho vissuto emozioni uniche. I ragazzi del progetto Autismo e Montagnaterapia, incontrati e accolti a Piano Battaglia, oggi sono protagonisti in questo ulteriore, ambizioso traguardo. Il rapporto tra loro e l’Ente Parco delle Madonie continua e si rafforza.»

L’Arte dei Primi si presenta, dunque, non soltanto come un pastificio, ma come un laboratorio di umanità e speranza, dove ogni gesto, ogni impasto, ogni sfoglia racconta una storia di riscatto, dignità e bellezza condivisa.