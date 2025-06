Giuseppe Battaglia di Cefalù entra nel reality per parrucchieri “The Lookmaker” su Mediaset Infinity

Un nuovo ed entusiasmante reality show sta per fare il suo debutto: si chiama “The Lookmaker”, ed è dedicato interamente al mondo dell’hair styling e del beauty. Il programma andrà in onda su Mediaset Infinity a partire da settembre, e promette di mostrare talento, creatività e sfide tra i migliori parrucchieri d’Italia.

Tra i concorrenti selezionati figura anche Giuseppe Battaglia, titolare del salone VIRTUÓSO situato in via Antonio Gramsci 75 a Cefalù. Una presenza che porta alto il nome della Sicilia in uno show nazionale.

Le registrazioni si svolgeranno a Roma, negli studi televisivi, dal 6 al 9 luglio, e coinvolgeranno hairstylist provenienti da ogni parte del Paese. La trasmissione offrirà una vetrina unica per mostrare le competenze tecniche e l’estro creativo dei partecipanti, con sfide sempre diverse e giudizi da parte di esperti del settore.

“Sono entusiasta di questa esperienza – racconta Giuseppe – per me è un’opportunità per mettermi in gioco, rappresentare la mia città e far conoscere il mio stile e la mia filosofia di lavoro”.

Con “The Lookmaker”, Mediaset Infinity punta a conquistare anche gli appassionati di moda e tendenze, offrendo un format fresco, coinvolgente e carico di emozioni.

Non resta che attendere settembre per scoprire chi conquisterà il titolo di miglior lookmaker d’Italia… e tifare per Giuseppe!