Oggi Vigilia della Festa del Santissimo Salvatore alla Torre a Cefalù. Entra nel vivo al Festa che ha come centro al Parrocchia dei Padri Giuseppini del Murialdo, guidata da P. Alessandro Palladino. Questo il Programma di oggi, Vigilia della Festa e di Domani.

Martedì 1 Luglio

nella chiesa dell’Istituto Artigianelli

Ore 8.00 Santa Messa

nella chiesa di Gesù Salvatore alla Torre

Ore 17.30 Giro del complesso bandistico per le vie della parrocchia

Ore 18.30 S. Rosario e recita della Coroncina a Gesù Salvatore

Ore 19.00 Santa Messa e Adorazione Eucaristica

Mercoledì 2 Luglio (giorno della festa)

nella chiesa di Gesù Salvatore alla Torre

Ore 8.30 Santa Messa

Ore 17.30 Giro del complesso bandistico per le vie della Parrocchia

Ore 18.00 Benedizione dei portatori della statua del SS. Salvatore e consegna delle fasce

Ore 18.30 Traslazione della Statua di Gesù Salvatore dalla Chiesa al Campetto

Ore 19.00 Santa Messa

Ore 20.00

Solenne Processione

(Via Giovanni XXIII, Via Roma, Via San Pasquale, Via Pintorno, Via Vazzana, Via Roma, Chiesa di Gesù Salvatore.



Il Parroco

P. Alessandro Palladino