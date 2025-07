Cefalù ospita la seconda tappa del Campionato Regionale SUP Race FISSW: sport, mare e turismo in un solo evento

Cefalù si appresta a vivere un nuovo grande appuntamento sportivo di risonanza regionale e nazionale: domenica 20 luglio 2025 la rinomata località siciliana sarà infatti teatro della seconda tappa del Campionato Regionale SUP Race F.I.S.S.W. Surfing, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard.

Un evento che unisce agonismo, sport outdoor e promozione del territorio, in perfetta sinergia con la vocazione marittima e turistica della città. La manifestazione sarà inserita nel più ampio programma dell’Estate Cefaludese 2025, costituendone uno dei momenti di punta per richiamo e spettacolarità.

Un evento ad alto impatto per sport e turismo

La gara di SUP (Stand Up Paddle), disciplina in forte espansione, vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la Sicilia e oltre, trasformando il lungomare cefaludese in un’arena a cielo aperto dove sport e natura si incontrano.

Secondo le previsioni, l’afflusso di pubblico avrà una ricaduta positiva diretta sulle attività economiche locali, in particolare esercizi di ristorazione, strutture ricettive e servizi turistici.

L’iniziativa rappresenta dunque un’occasione preziosa per consolidare l’immagine di Cefalù come città dello sport e del mare, capace di coniugare la tradizione dell’accoglienza con un’offerta culturale e ricreativa dinamica e sostenibile.

La seconda tappa del Campionato Regionale SUP Race FISSW si configura come una vetrina privilegiata per promuovere la Città di Cefalù su circuiti sportivi e mediatici di rilievo, valorizzando le risorse paesaggistiche e incentivando pratiche sportive eco-compatibili.