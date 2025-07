Cefalù (PA) 03 Luglio 2025 il Signore ha chiamato a sé Salvatore Cefalù di anni 93. La salma si trova presso la propria abitazione sita in Via A. Gramsci n. 10 a Cefalù (PA). I funerali saranno celebrati Venerdì 04 Luglio 2025 alle ore 15.30 nella Parrocchia Artigianelli di Cefalù (PA). La salma sarà tumulata nel cimitero di Cefalù (PA). Non fiori ma opere di bene.