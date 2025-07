Avviso urgente del Comune di Cefalù per rottura fognatura in via Bordonaro

AVVISO URGENTE ROTTURA FOGNATURA VIA BORDONARO

Ore 9. 50, Si è da poco verificato un grave guasto alla condotta fognaria principale che passa lungo la via Bordonaro, con riversamento lungo la stessa via e Piazza Marina. L’Amap sta intervenendo per le operazioni che si annunciano complesse.

L’area della spiaggia della vecchia marina è tutta la fascia fino al porto di Presidiana è già interdetta permanentemente alla balneazione. Tuttavia, considerata la gravità del guasto e i reflui che inevitabilmente si stanno riversando, si sta predisponendo un’ordinanza precauzionale che estenderà a livello preventivo il divieto di balneazione anche su una fascia del Lungomare a partire dalla spiaggia libera della prima scala.