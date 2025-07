Cefalù, arte tra cielo e terra: si inaugura la mostra “Il cielo e la terra tra Oriente e Occidente”

Venerdì 11 luglio 2025, alle ore 17:30, la Galleria Caffè Letterario di Cefalù apre le sue porte a un viaggio artistico e spirituale con l’inaugurazione della mostra “Il cielo e la terra tra Oriente e Occidente”, ospitata nei due spazi espositivi di via Mandralisca 23 e via XXV Novembre 22.

In esposizione, le opere pittoriche e ceramiche di Francesca Di Chiara, Koji Crisà e Sato Crisà, tre artisti che, pur provenendo da culture differenti, trovano un punto d’incontro profondo nella loro ricerca estetica e interiore. Una mostra che non si limita alla bellezza delle forme, ma che si propone come risposta a un tempo in cui il progresso corre veloce, spesso senza sosta né consapevolezza.

Biotecnologie, robotica, intelligenza artificiale: parole chiave della contemporaneità che, ogni giorno di più, ridisegnano i confini della nostra esistenza. Ma mentre la tecnica avanza, inarrestabile, questa esposizione vuole invitare alla riflessione, alla connessione tra visibile e invisibile, tra umano e spirituale.

Il titolo stesso, Il cielo e la terra tra Oriente e Occidente, è una dichiarazione d’intenti. Si cerca un ponte tra due mondi culturali, due visioni del reale, in un tempo in cui ritrovare equilibrio diventa esigenza profonda. Di Chiara, Koji e Sato Crisà offrono la loro arte come spazio di resistenza gentile, come luogo in cui nutrire campi energetici positivi e mantenere viva la tensione verso l’interiorità.

In un’epoca in cui tutto sembra proiettato all’esterno, questa mostra è un invito a rallentare, ad ascoltare, a riscoprire la bellezza di ciò che non si può spiegare, ma solo percepire. A Cefalù, per tutta l’estate, si potrà vivere questa esperienza tra materia e spirito, tra Occidente e Oriente, tra cielo e terra.