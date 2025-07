Sedicesimo anniversario di ordinazione episcopale di S.E. Mons. Giuseppe Marciante Vescovo di Cefalù

In un clima di gratitudine e di profonda comunione ecclesiale, la Diocesi di Cefalù si stringe attorno al proprio Pastore, S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante, nel giorno in cui ricorre il sedicesimo anniversario della sua ordinazione episcopale.

Era infatti il 14 aprile 2009 quando, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Mons. Marciante riceveva la consacrazione episcopale per l’imposizione delle mani dell’allora Cardinale Vicario Agostino Vallini, a seguito della nomina da parte di Papa Benedetto XVI come Vescovo titolare di Tagora e Ausiliare di Roma.

Nato a Catania il 16 aprile 1951, Mons. Marciante è stato ordinato presbitero il 26 giugno 1982. Dopo anni di intenso ministero nella Diocesi di Roma, dove ha ricoperto incarichi significativi, tra cui quello di Direttore dell’Ufficio per la pastorale del lavoro, il 16 febbraio 2018 Papa Francesco lo ha chiamato a guidare la Chiesa di Cefalù, affidandogli il compito di essere segno di unità, guida nella fede e promotore di una Chiesa dal volto sinodale.

Da allora, il Suo ministero si è distinto per uno stile episcopale fondato sull’ascolto, sull’attenzione ai più fragili, sul dialogo con le realtà sociali e culturali del territorio, e su una visione pastorale profondamente radicata nel Vangelo e nella dottrina sociale della Chiesa. Forte è stato il Suo impegno per i giovani, per il mondo del lavoro, per la tutela del creato e per la valorizzazione del patrimonio storico e spirituale della Diocesi.

Nel giorno di questo significativo anniversario, la Comunità diocesana tutta — clero, religiosi e fedeli laici — esprime a Mons. Marciante sentimenti di filiale affetto, sincera gratitudine e fervida preghiera, invocando su di Lui la protezione della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, e l’intercessione di San Guglielmo, Patrono della Diocesi.

Auguri, Eccellenza.