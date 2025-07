Cresce l’attesa anche a Cefalù per la finalissima del Mondiale per Club tra PSG e Chelsea

Anche Cefalù si prepara a vivere una serata di grande calcio internazionale. Questa sera, domenica 13 luglio, andrà in scena la finalissima del Mondiale per Club 2025 tra Paris Saint-Germain e Chelsea, un appuntamento sportivo che catalizzerà l’attenzione anche nella perla del Tirreno, dove la presenza di turisti francesi è particolarmente significativa, complice la storica presenza del Club Med e l’attrattiva che la cittadina siciliana esercita da sempre sul pubblico d’oltralpe.

Nel centro storico e lungo il litorale cefaludese, numerosi locali pubblici hanno predisposto tv per permettere ai tifosi – locali e stranieri – di seguire la sfida in un’atmosfera coinvolgente. Sono già tanti i turisti che passeggiano per le vie del borgo con indosso le maglie del PSG, testimonianza di una passione che oggi trova il suo culmine nella speranza di un trofeo mondiale.

Il PSG, allenato da Luis Enrique e fresco campione d’Europa dopo il trionfo in Champions League contro l’Inter, approda alla finale con il morale alle stelle, forte anche dell’eloquente 4-0 inflitto al Real Madrid in semifinale. Sul fronte opposto, il Chelsea del tecnico italiano Enzo Maresca, che ha saputo sorprendere tutti eliminando i brasiliani del Fluminense con un solido 2-0.

La finale si giocherà al MetLife Stadium del New Jersey e sarà trasmessa alle ore 21 italiane, in diretta su Dazn, Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.

Probabili formazioni:

Paris Saint-Germain (4-3-3):

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Doué, Kvaratskhelia.

Allenatore: Luis Enrique

Chelsea (4-2-3-1):

Sanchez; Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Nkunku, Palmer; Joao Pedro.

Allenatore: Enzo Maresca

Cefalù, dunque, si conferma anche in questa occasione crocevia di culture e passioni, pronta ad accogliere una notte di calcio mondiale che promette spettacolo e forti emozioni.