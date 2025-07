Madonie: la natura rivive con il progetto Maroneum. Al via la quinta stagione

Un’energia vibrante, un entusiasmo contagioso e la promessa di un futuro luminoso per la Sicilia e in particolare per il territorio Madonita: ieri mattina, il maestoso Palazzo Pucci Martinez, cuore pulsante dell’Ente Parco delle Madonie, ha ospitato un evento che ha superato ogni aspettativa. La presentazione di “Maroneum: la quinta stagione” ha segnato l’inizio di una nuova era per la promozione del territorio Madonita, lasciando un’impronta indelebile nei cuori dei presenti, giovani e giovanissimi in primis.

Una sinergia, quella tra l’Ente Parco delle Madonie e l’associazione socio culturale Fenice di Caltanissetta, suggellata da un protocollo d’intesa firmato con visione e determinazione dal commissario straordinario del Parco, Salvatore Caltagirone, e dal presidente dell’Associazione, Giovanni Di Lorenzo. Un connubio che promette di svelare al mondo intero la bellezza mozzafiato e la ricchezza inestimabile di questo angolo di paradiso.

L’aria che si è respirata era pregna di curiosità, carica di attesa e soddisfazione. La presentazione si è snodata attraverso momenti intensi e applauditi: dai saluti istituzionali delle autorità civili e militari, che hanno sottolineato l’importanza strategica del progetto, alla divulgazione scientifica del biologo naturalista Francesco Toscano, che ha incantato il pubblico con la sua passione per la natura.

Il dirigente dell’Ente Parco, Peppuccio Bonomo, con un’attenta e dettagliata analisi del protocollo d’intesa ha dimostrando la solidità e la lungimiranza di questa collaborazione. Ma il culmine è stato senza dubbio l’intervento di Giovanni Di Lorenzo, anima e mente di “Maroneum”. Con la sua visione contagiosa, Di Lorenzo ha presentato non solo le attività innovative di promozione del Parco, ma anche il docufilm che dà il nome al progetto, una vera e propria ode alla bellezza Madonita, ideato e realizzato da questo chirurgo divenuto un “figlio adottivo” della città di Caltanissetta.

L’atmosfera si è fatta quasi magica quando è stato proiettato il trailer del docufilm “Maroneum”. Le immagini, curate da Giovanni Di Lorenzo – referente della macro area sud Sicilia Calabria di Montagnaterapia (SIMonT) e socio dell’Associazione Nazionale Fotografi Naturalisti d’Italia (AFNI) – hanno catturato l’essenza delle Madonie, lasciando tutti visibilmente rapiti.

Il trailer sarà presto disponibile sui canali social dell’Ente Parco, ma l’attesa per la presentazione del cortometraggio completo, prevista per il prossimo ottobre, è già palpabile.

A guidare l’evento è stata la giornalista Sonia Giugno, direttore responsabile della testata scientifica quotidianobenessere.it, la cui moderazione ha saputo esaltare ogni sfumatura di questa straordinaria mattinata.

“Inizia un nuovo capitolo dedicato a una comunicazione innovativa che si realizza grazie alla collaborazione con l’associazione Fenice,” ha dichiarato con entusiasmo il commissario Caltagirone. “Abbiamo creduto in un progetto, ‘Maroneum’, che abbiamo sposato da subito perché lo condividiamo in ogni suo aspetto, sia sotto la valenza scientifica che emozionale. Già dalla scorsa domenica è stato pubblicato il primo ‘reel’ sui nostri canali social e ne seguiranno altri, si è dato il via a una campagna di comunicazione dedicata alla comunità, soprattutto ai più giovani, che vuole anche varcare i confini regionali e nazionali per far conoscere sempre di più il nostro splendido territorio e la nostra ricchezza naturalistica”.

Emozionato, Giovanni Di Lorenzo ha aggiunto: “Grazie all’Ente Parco delle Madonie inizia un nuovo modello di comunicazione, inizia un progetto dedicato a tutti, indistintamente, un progetto di tutti, io amo infatti definirlo ‘open’. ‘Maroneum’ è comunicazione, divulgazione, emozione, conoscenza del territorio; ha una valenza inconfutabilmente scientifica grazie all’apporto degli esperti che ruotano attorno alla realtà Madonita: geologi, biologi, naturalisti, zoologi. Un nuovo cammino che inizia grazie a un protocollo d’intesa tra l’Associazione che presiedo e il Parco per il quale ringrazio il commissario Salvatore Caltagirone, così come ringrazio i componenti della ‘squadra Fenice’: Sonia Giugno, Massimo Gruttadauria, Paola Morvillo e Luigi Zagarrio.”

“Maroneum: la quinta stagione” non è solo un progetto, è una promessa. La promessa di un futuro in cui la natura e la cultura delle Madonie saranno celebrate, protette e condivise con il mondo intero. Un invito a tutti, giovani e meno giovani, a scoprire una terra ricca di storia, di scienza e di un’emozione che aspetta solo di essere vissuta. Le Madonie sono pronte a farsi amare, e “Maroneum” sarà la loro voce più autentica e potente.

Per chiunque desideri unirsi a questa straordinaria avventura contatti l’Ente Parco e l’associazione Fenice: [email protected] – [email protected]