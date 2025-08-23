Tutto pronto per il XIX Festival di Musica Antica di Gratteri. Apertura con Ambrogio Sparagna

Dal 28 al 30 Agosto 2025

Direttore artistico: Paolo Rigano

Gratteri si prepara ad accogliere la XIX edizione del Festival di Musica Antica, un appuntamento che negli anni si è affermato come uno dei momenti più qualificanti dell’estate culturale siciliana. L’evento, curato dal maestro Paolo Rigano, intreccia ricerca musicologica, riscoperta delle tradizioni e raffinata esecuzione concertistica, trasformando il paese in un autentico laboratorio di memoria e bellezza.

Programma

28 Agosto

ORE 21:15 | PIAZZA MONUMENTO

Ambrogio Sparagna e Lumenea

Antichi Canti della Grecia Salentina

Ambrogio Sparagna, figlio di musicisti tradizionali di Maranola (LT), studia Etnomusicologia all’Università di Roma con Diego Carpitella con cui realizza numerose campagne di rilevamento sulla musica popolare dell’Italia centrale e meridionale. Sparagna ha avuto modo di collaborare, tra gli altri, con artisti del calibro di Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Francesco De Gregori. Dal 2004 al 2006 è Maestro concertatore del festival La Notte della Taranta di cui ha diretto l’orchestra. Dal 2007 è fondatore e direttore dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

29 Agosto

ORE 18:00 | PIAZZA MONUMENTO

Suoni e Memorie della Sicilia al tempo degli Spagnoli

Conferenza in collaborazione con Archeoclub d’Italia sede di Gratteri

(vedi dettagli sotto)



ORE 21:15 | CHIESA S. MARIA DI GESÙ

Paolo Rigano

La chitarra alla spagnola

30 Agosto

ORE 21:15 | CHIESA S. MARIA DI GESÙ

Angelica Disanto e Orfeo Futuro

O Dolcissimo Sospiro

Musiche di A. Vivaldi, G. F. Handel, C. Monteverdi

Tra i momenti più attesi spicca la conferenza del 29 agosto, alle ore 18.00 in Piazza Monumento, dal titolo “Suoni e Memorie della Sicilia al tempo degli Spagnoli”.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Associazione MusicaMente e dall’Archeoclub d’Italia – sede di Gratteri, intende aprire una finestra su uno dei periodi più intensi della storia dell’Isola, quando la dominazione spagnola portò a un fecondo intreccio di linguaggi, riti e musiche.

Interverranno:

Antonio Franco, docente dell’Istituto Mandralisca di Cefalù,

Gaetano Comiati, liturgista,

Paolo Rigano, chitarrista e liutista.

A guidare e moderare l’incontro sarà Maria Andreana Sapienza, presidente F.F. della Sede di Gratteri dell’Archeoclub d’Italia.

Questa conferenza non è solo un momento di studio, ma anche un prezioso preludio al concerto serale di Paolo Rigano, interamente dedicato alla chitarra alla spagnola, quasi a proseguire in musica i temi emersi nel dialogo pomeridiano.

Informazioni

www.associazionemusicamente.com

Facebook: Festival di Musica Antica di Gratteri

Presidente: Cinzia Guarino

