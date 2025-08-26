«Il Segreto del Re»: il romanzo che da Cefalù conquista lettori in tutta Italia

Cefalù – Agosto 2025 – Dopo aver acceso l’estate cefaludese, Il Segreto del Re di Mario Macaluso continua la sua corsa, conquistando lettori ben oltre i confini della città normanna. Quello che sembrava un caso editoriale locale si sta trasformando in un fenomeno che porta il nome di Cefalù in librerie, caffè letterari e gruppi di lettura in tutta Italia.

Il romanzo, che intreccia storia, mistero e suggestione, nasce da una domanda che scuote la storiografia ufficiale: dove riposa davvero Re Ruggero II? A questa domanda, Macaluso risponde con una trama avvincente che mescola rigore storico e narrazione poetica, restituendo a Cefalù un ruolo da protagonista assoluta.

Il successo non si misura solo nelle copie vendute, ma nella passione dei lettori. Sui social continuano a moltiplicarsi le foto del romanzo accanto al mare, sulle panchine del lungomare o davanti al Duomo. Blog e riviste letterarie stanno dedicando recensioni entusiaste, mentre diversi gruppi di lettura in Sicilia e nel resto d’Italia hanno scelto Il Segreto del Re come libro del mese.

«Non è solo un romanzo storico – racconta un lettore – ma un invito a guardare una città con occhi nuovi. Dopo averlo letto, ho già prenotato un viaggio a Cefalù.»

Il fenomeno conferma una verità: quando una storia nasce dal cuore di una comunità, riesce a parlare a tutti. Il Segreto del Re non è più soltanto il libro dell’estate: è un biglietto da visita per Cefalù, la prova che la letteratura può diventare motore di identità, turismo e orgoglio culturale.

📖 Il Segreto del Re è disponibile su Amazon.

Scoprilo ora e lasciati guidare tra i misteri di Cefalù.