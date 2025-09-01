A Cefalù la “Coppa Perla della Sicilia 2025” di Basket nel ricordo di Lorenzo De Lise (foto)

Domenica 31 agosto 2025 il Palatricoli di Cefalù ha vestito i panni delle grandi occasioni, accogliendo la nuova edizione della “Coppa Perla della Sicilia”, appuntamento ormai consacrato nel calendario cestistico isolano. A scendere in campo sono state due società di assoluto prestigio per il movimento siciliano e nazionale: l’Orlandina Basket e la Fortitudo Moncada Agrigento, entrambe protagoniste nel campionato di Serie B Nazionale Maschile.

La partita, strutturata sui canonici quattro periodi con punteggio azzerato ad ogni frazione, aveva offerto momenti di intensità e di tecnica sopraffina, confermando la qualità delle due compagini, entrambe abituate a scrivere pagine importanti di pallacanestro. Al termine della sfida è stata l’Orlandina a prevalere, siglando una vittoria dal forte valore simbolico: il club di Capo d’Orlando era infatti l’ex squadra di Lorenzo De Lise, figura al cui ricordo era dedicata la serata.

La cerimonia conclusiva aveva visto la presenza della famiglia De Lise, che con parole di sincera gratitudine hanno voluto ringraziare le squadre, il pubblico numeroso, gli arbitri, i segnapunti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Nel clima di emozione e partecipazione collettiva è stata annunciata la decima edizione del torneo, promessa di nuove sfide e di ulteriori traguardi sportivi per una manifestazione che continua a celebrare, nel cuore della Sicilia, l’eccellenza della pallacanestro. Nel ricordo commosso di Lorenzo.



