Celebrazione Eucaristica sulla Rocca di Cefalù ai piedi della Croce

Il 12 settembre 2025, la Parrocchia di San Francesco di Cefalù, guidata da P. Aurelio Biundo, organizza una Celebrazione Eucaristica ai piedi della Croce di ferro posta sulla Rocca.

Il raduno è previsto alle ore 16.00 in piazza San Francesco, da dove i fedeli partiranno in pellegrinaggio verso la vetta. All’arrivo sarà celebrata la Santa Messa, seguita da un momento di contemplazione del tramonto e di lode al Signore.

La Croce, che domina Cefalù dall’alto, è divenuta negli anni simbolo di fede e speranza per l’intera comunità. Come ricorda l’Apostolo Paolo, «nella Croce è la nostra gloria» (Gal 6,14): essa rimane segno di vittoria, amore e protezione, un vero faro spirituale che accompagna la città e i suoi abitanti.

