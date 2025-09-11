Meteo Cefalù oggi, 11 settembre: pioggia al mattino, sole e mare calmo nel pomeriggio

A Cefalù la giornata di oggi, giovedì 11 settembre 2025, si apre con un cielo parzialmente nuvoloso e piogge abbondanti nelle ore del mattino. Le precipitazioni, tuttavia, sono destinate a lasciare spazio a schiarite già nel pomeriggio, con un miglioramento progressivo che regalerà ai residenti e ai visitatori una serata serena.

Temperature e clima

La temperatura massima prevista è di 27°C intorno alle ore 15, mentre la minima si registrerà in tarda serata, con 23°C alle ore 23. L’umidità si manterrà su valori medio-alti, oscillando tra il 73% e l’89%. La qualità dell’aria è classificata come molto buona, un dato incoraggiante per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Venti e condizioni marine

Il vento soffierà al mattino da Nord con intensità debole (12 km/h), si rafforzerà nel pomeriggio fino a 19 km/h, per poi attenuarsi in serata, provenendo da Nord-Est con velocità tra 9 e 18 km/h. Il mare resta quasi calmo, con una temperatura superficiale di 26.2°C, ideale per un ultimo tuffo settembrino. Le previsioni marine per i prossimi giorni confermano condizioni poco mosse fino a domenica.

Sole e luna

Il sole è sorto alle 6:40 e tramonterà alle 19:18, regalando ancora una lunga giornata di luce settembrina. La luna, in fase gibbosa calante, sarà visibile dalle 21:15 fino alle 10:56 del mattino successivo.

Previsioni per i prossimi giorni

Secondo gli aggiornamenti, il fine settimana sarà caratterizzato da tempo stabile: venerdì e sabato le temperature saliranno fino a 30-31°C, con cieli prevalentemente sereni e mare poco mosso. Domenica, invece, si toccheranno i 32°C, con una giornata di sole pieno.

Cefalù si prepara dunque a un weekend quasi estivo, ideale per passeggiate tra le vie storiche, gite in barca e giornate di relax sulle spiagge ancora affollate da turisti e locali.