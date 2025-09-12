Tendenza meteo per il weekend a Cefalù: sole e cieli sereni tra venerdì e domenica (Fonte Meteo 3B)

Il fine settimana a Cefalù si preannuncia placido e luminoso, con condizioni atmosferiche ideali per passeggiate lungo il lungomare e momenti di relax all’aperto.

Venerdì il cielo sarà terso e sereno, accompagnato da temperature miti tra i 22°C e i 28°C. Il vento soffierà debole da nord-est, mentre il mare resterà poco mosso, offrendo una cornice perfetta per chi desidera godere del panorama costiero.

Sabato si presenterà con un’alternanza di nubi sparse e ampie schiarite. Le temperature oscillano tra i 22°C e i 26°C, con venti leggeri da nord al mattino e leggero rinforzo nel pomeriggio. Il mare continuerà a mostrarsi poco mosso, garantendo condizioni favorevoli alle attività balneari.

Domenica tornerà il sole splendente a illuminare la città normanna, con temperature comprese tra 21°C e 26°C. Il vento soffierà moderato da nord-nordest e il mare rimarrà calmo, perfetto per chi desidera chiudere il weekend con passeggiate e momenti di contemplazione sul lungomare.

Un fine settimana che invita a godere della bellezza naturale e dell’ospitalità di Cefalù, tra cieli sereni, luce dorata e brezze leggere.