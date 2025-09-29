Vittoria per la Polisportiva Lascari Cefalù nella prima di campionato: tutti i risultati

di

Inizia con una bella vittoria il Campionato di Calcio di Promozione per la Polisportiva Lascari Cefalù, che supera con autorevolezza il Pro Falcone per 4-2, bissando così la vittoria ottenuta nell’andata di Coppa Italia.
La partita ha vissuto momenti altalenanti, quasi a due facce. Dopo una fase iniziale priva di grandi emozioni, al 20’ gli ospiti passano avanti: rigore conquistato in ripartenza e trasformato da Genovese.

Lo svantaggio scuote i padroni di casa, che reagiscono con determinazione. Prima Tarantino sigla l’1-1 con una splendida punizione, poi Mocciaro, ben servito dal capitano Fazio, firma il sorpasso. La ripresa vede nuovamente la Pro Falcone pericolosa: Puleo trova il pareggio in contropie.

Mister Comito pesca allora dalla panchina: dentro Portera e Pastorella per alzare il baricentro. Scelta vincente. Prima Jhonson firma il 3-2 con un tap-in dopo un tiro di Mocciaro respinto, poi Pastorella chiude i conti con freddezza.
Tre punti preziosi che danno slancio al Lascari Cefalù, atteso mercoledì dal ritorno di Coppa contro l’ASD Aspra.

Risultati – 1ª giornata (27-28 settembre 2025)

  • Orlandina – Polisportiva Nicosia 2-2
  • Santangiolese – Nuova Rinascita 1-1
  • Aluntina – Città di Villafranca 1-3
  • Città di Mistretta – Città di Galati 2-0
  • Comprensorio del Tindari – Futura 1-2
  • Gangi – Monforte San Giorgio VDM 2-1
  • Lascari Cefalù – Pro Falcone 4-2
  • Pro Mende – Torregrotta 2-1

Classifica (
3 punti

  • Lascari Cefalù
  • Città di Villafranca
  • Città di Mistretta
  • Futura
  • Gangi
  • Pro Mende

1 punto

  • Orlandina
  • Polisportiva Nicosia
  • Nuova Rinascita
  • Santangiolese

0 punti

  • Comprensorio del Tindari
  • Monforte San Giorgio VDM
  • Torregrotta
  • Pro Falcone
  • Aluntina
  • Città di Galati
