Vittoria per la Polisportiva Lascari Cefalù nella prima di campionato: tutti i risultati

Inizia con una bella vittoria il Campionato di Calcio di Promozione per la Polisportiva Lascari Cefalù, che supera con autorevolezza il Pro Falcone per 4-2, bissando così la vittoria ottenuta nell’andata di Coppa Italia.
La partita ha vissuto momenti altalenanti, quasi a due facce. Dopo una fase iniziale priva di grandi emozioni, al 20’ gli ospiti passano avanti: rigore conquistato in ripartenza e trasformato da Genovese.
Lo svantaggio scuote i padroni di casa, che reagiscono con determinazione. Prima Tarantino sigla l’1-1 con una splendida punizione, poi Mocciaro, ben servito dal capitano Fazio, firma il sorpasso. La ripresa vede nuovamente la Pro Falcone pericolosa: Puleo trova il pareggio in contropie.
Mister Comito pesca allora dalla panchina: dentro Portera e Pastorella per alzare il baricentro. Scelta vincente. Prima Jhonson firma il 3-2 con un tap-in dopo un tiro di Mocciaro respinto, poi Pastorella chiude i conti con freddezza.
Tre punti preziosi che danno slancio al Lascari Cefalù, atteso mercoledì dal ritorno di Coppa contro l’ASD Aspra.
Risultati – 1ª giornata (27-28 settembre 2025)
- Orlandina – Polisportiva Nicosia 2-2
- Santangiolese – Nuova Rinascita 1-1
- Aluntina – Città di Villafranca 1-3
- Città di Mistretta – Città di Galati 2-0
- Comprensorio del Tindari – Futura 1-2
- Gangi – Monforte San Giorgio VDM 2-1
- Lascari Cefalù – Pro Falcone 4-2
- Pro Mende – Torregrotta 2-1
Classifica (
3 punti
- Lascari Cefalù
- Città di Villafranca
- Città di Mistretta
- Futura
- Gangi
- Pro Mende
1 punto
- Orlandina
- Polisportiva Nicosia
- Nuova Rinascita
- Santangiolese
0 punti
- Comprensorio del Tindari
- Monforte San Giorgio VDM
- Torregrotta
- Pro Falcone
- Aluntina
- Città di Galati