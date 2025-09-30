L’Istituto Comprensivo di Campofelice e Lascari apre alle associazioni del territorio: «Uniamo le forze per arricchire la scuola»

L’Istituto Comprensivo di Campofelice di Roccella – Lascari apre un dialogo diretto con le realtà associative e gli enti del territorio per costruire insieme un’offerta formativa sempre più ricca e vicina ai bisogni degli studenti e delle famiglie.

Con una lettera aperta firmata dal Dirigente scolastico prof.ssa Maria Bellavia, l’istituto invita associazioni culturali, sportive, sociali, enti pubblici e privati a proporre progetti, attività e iniziative da integrare nel nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2025-2028. È un invito concreto a collaborare, condividere idee e costruire percorsi capaci di parlare ai ragazzi e alle ragazze che frequentano i plessi di infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

«I mesi di settembre e ottobre – scrive il Dirigente – sono strategici per programmare le attività curricolari ed extracurricolari dell’anno scolastico. Quest’anno in particolare stiamo avviando il primo anno del PTOF 2025-2028 e vogliamo farlo con una visione integrata, aperta al contributo di tutti».

Spazio a conferenze, laboratori, visite guidate e percorsi di educazione civica

L’istituto è pronto ad accogliere proposte di vario genere: conferenze, seminari, laboratori formativi, visite guidate, sportelli di ascolto e informazione, attività di volontariato e servizi rivolti alle famiglie. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle tematiche di educazione civica, un pilastro della nuova progettazione scolastica, ma anche a tutti quegli interventi che possono rafforzare il legame tra scuola e territorio.

Le realtà interessate hanno tempo fino al 15 ottobre per inviare le proprie proposte all’indirizzo [email protected] specificando nell’oggetto “Alla cortese attenzione del Collaboratore del Dirigente, Carmela Vara”. La docente Carmela Vara sarà infatti il riferimento per raccogliere idee e valutare insieme alla scuola le modalità di inserimento nei percorsi formativi.

Una scuola aperta e radicata nella comunità

L’iniziativa segna un passo importante verso una scuola che non vive isolata, ma che vuole essere parte viva della comunità locale, capace di valorizzare competenze, passioni e professionalità già presenti nel territorio.

«Ringraziamo – conclude il Dirigente Bellavia – tutte le associazioni ed enti per l’entusiasmo e la generosità con cui negli anni hanno collaborato nell’interesse delle nuove generazioni. Siamo convinti che la scuola diventa più forte quando dialoga con chi vive e anima il territorio».

Per Campofelice di Roccella e Lascari si tratta di un’opportunità per rafforzare il legame tra ragazzi e realtà locali, creando occasioni di crescita che vanno oltre i banchi di scuola e che costruiscono una comunità più consapevole e unita.