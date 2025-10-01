Istituito dalla Regione siciliana il premio “Custode dell’ambiente”

Nasce il premio “Custode dell’ambiente”: un riconoscimento alla sostenibilità e al futuro

Un segno concreto di gratitudine verso chi, con azioni, opere e iniziative, ha saputo coniugare creatività, responsabilità e rispetto per la natura. Con decreto firmato oggi dall’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, prende ufficialmente vita il premio “Custode dell’ambiente”, destinato a valorizzare persone, imprese, enti, associazioni, comunità locali e artisti che abbiano reso tangibile l’impegno per la sostenibilità ambientale.

«Con questo premio – sottolinea l’assessore Savarino – vogliamo riconoscere e incoraggiare le buone pratiche che possano costituire esempio virtuoso per coniugare sviluppo e sostenibilità. Non soltanto singoli cittadini, ma anche aziende, associazioni e comunità locali saranno coinvolti in un percorso che punta a radicare la cultura del rispetto della natura in tutti gli ambiti della società. L’arte stessa, con la sua forza comunicativa, può diventare cassa di risonanza di questa sensibilità».

Il riconoscimento sarà articolato in più sezioni, al fine di dare spazio alla pluralità dei linguaggi e delle esperienze:

Artisti e creativi, che con opere e linguaggi espressivi hanno veicolato il valore della custodia del creato;

Professionisti ed esperti, promotori di progetti innovativi e pratiche sostenibili;

Produttori e imprese, capaci di coniugare qualità e responsabilità ambientale;

Enti pubblici e associazioni, impegnati in percorsi collettivi di tutela del territorio;

Cittadini meritevoli e comunità locali, testimoni di un impegno quotidiano e concreto.

Le candidature – dirette o tramite segnalazione dell’assessorato – dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2025, attraverso invio via Pec all’indirizzo: [email protected]

A valutare le istanze sarà una commissione di alto profilo, composta dall’assessore Savarino, dai dirigenti generali del Dipartimento dell’Ambiente, dell’Arpa e del Corpo forestale, oltre a eventuali esperti indicati dall’assessorato.

Il riconoscimento consisterà in un attestato ufficiale rilasciato dall’Istituzione e sarà conferito con cadenza annuale, come segno di continuità e di speranza verso un futuro più giusto e sostenibile.

Con il premio “Custode dell’ambiente”, la Regione Siciliana intende dunque non solo premiare, ma soprattutto seminare: offrire esempi, diffondere modelli virtuosi, ricordare a tutti che il rispetto del creato non è semplice gesto etico, ma responsabilità condivisa e investimento di civiltà.