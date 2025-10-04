Cefalù: tutto pronto per la VII Half Marathon “Perla del Tirreno”. Il Programma



Sport, emozione e paesaggio: la cittadina normanna accoglie oltre 400 atleti da tutta Italia e dal mondo

Domenica 5 ottobre, Cefalù si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante della corsa su strada siciliana con la settima edizione dell’Half Marathon “Perla del Tirreno”, manifestazione che coniuga sport, memoria e valorizzazione del territorio. Organizzata dal Murialdo Cefalù, la gara — valida come sesta prova del 23° Grand Prix Regionale di mezze maratone — ospiterà anche il Trofeo SS. Salvatore sulla distanza di 10,5 km. Un doppio appuntamento che conferma la città normanna come tappa di riferimento del calendario podistico autunnale.

Saranno 436 gli atleti complessivamente al via, di cui 355 uomini e 81 donne.

Alla mezza maratona prenderanno parte 362 corridori, mentre il resto degli iscritti affronterà la prova più breve del Trofeo SS. Salvatore.

La partecipazione si conferma ampia e variegata: ben 99 società rappresentate, con in testa la Pol. Team F. Ingargiola (28 iscritti), seguita da Termini Marathon e Bike (21), A.S.D. Marsala Doc (19), Murialdo Cefalù (18, padroni di casa), Valle dei Templi Agrigento (15) e Trinacria Palermo (13).

Sono inoltre 50 gli atleti tesserati con Run Card.

Non mancano le presenze internazionali: oltre all’Italia, saranno rappresentate nove nazioni — Norvegia, Paesi Bassi, Venezuela, Regno Unito, Israele, Polonia, Germania, Svizzera e Australia.

Le categorie più affollate? Al maschile la SM50 (69 iscritti) e la SM55 (56); al femminile la SF45 con 20 partecipanti.

La più giovane al via sarà Marina Alberini, 24 anni; il più esperto, Mario Lo Cicero, 81 anni.

Lo start è fissato per le ore 9:00 sul Lungomare Giuseppe Giardina, cuore pulsante della città.

Il tracciato, omologato e lungo 5.274,25 metri, andrà ripetuto quattro volte per coprire la distanza classica dei 21,097 km.

Un percorso di rara bellezza che attraversa alcuni degli scorci più iconici di Cefalù: Piazza Cristoforo Colombo, Via Matteotti, Corso Ruggero e le viuzze del centro storico, fino al ritorno sul Lungomare, dove si consumerà l’arrivo tra applausi e panorami mozzafiato.

Una cornice in cui la corsa si intreccia con la storia e il mare, restituendo ai partecipanti un’esperienza sportiva e sensoriale unica.

Con quasi 500 atleti al via, l’edizione 2025 promette spettacolo e agonismo.

Tra i nomi più attesi figurano Lorenzo Lotti, già campione italiano della 100 km; Andrea Soffientini, reduce dal “Peppe Greco” e vincitore a Cefalù nel 2023; e Roberto Patuzzo, primo degli italiani all’ultima Milano Marathon.

In campo femminile spiccano Arianna Bini, Simona Sorvillo e Patrizia Ghidini, affiancate dalle maglie oro del circuito Emilia D’Anna e Carlo Marino.

Programma

Sabato 4 ottobre

Ore 14:30 – 18:00: Apertura parcheggio riservato agli atleti presso il campo sportivo dell’Istituto Artigianelli (via Maestro Pintorno, lato mare).

Tariffa speciale: 3€ per l’intero weekend.

Domenica 5 ottobre

Ore 8:00 – Riunione giuria e concorrenti, Lungomare G. Giardina

– Riunione giuria e concorrenti, Lungomare G. Giardina Ore 9:00 – Partenza Half Marathon Perla del Tirreno e Trofeo SS. Salvatore

– Partenza e Ore 12:00 – Cerimonia di premiazione

Parcheggio disponibile fino alle ore 18:00 di domenica.

Come ogni anno, la manifestazione sarà anche Memorial Pasquale Pagliuso, per rendere omaggio a una figura che ha contribuito alla crescita dello sport a Cefalù e al suo legame con la comunità.

Il 5 ottobre, la città normanna non sarà soltanto teatro di una gara, ma di una festa collettiva, dove la corsa si farà linguaggio di amicizia, salute e appartenenza.

(Dati da Siciliarunning)