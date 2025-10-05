Da Cefalù un libro che riscrive la storia dell’Inter: Macaluso svela i 16 scudetti scomparsi

Un autore di Cefalù porta alla ribalta nazionale una storia sorprendente che sta già facendo discutere tifosi e appassionati di calcio italiano. Si tratta di “Storie nerazzurre: 16 tricolori scomparsi”, il nuovo libro di Mario Macaluso, che riporta alla luce episodi dimenticati, campionati mai riconosciuti e decisioni federali controverse che avrebbero potuto cambiare per sempre la storia dell’Inter.

«Da tifoso e appassionato di storia del calcio – racconta Mario Macaluso – ho voluto raccogliere fatti e documenti poco conosciuti che mostrano come il palmarès dell’Inter avrebbe potuto essere diverso. Ci sono stagioni in cui i nerazzurri avrebbero meritato il tricolore ma non l’hanno ottenuto».

Viaggio nei segreti nerazzurri

Il libro accompagna il lettore in un viaggio che parte dai primi anni del Novecento fino all’era moderna, passando per campionati sospesi dalle guerre, titoli tolti a tavolino e regolamenti cambiati in corsa. Una ricostruzione meticolosa che mostra come le vicende storiche e le decisioni dei vertici calcistici abbiano inciso sul numero di scudetti dell’Inter.

Macaluso racconta anche le grandi rivalità con Juventus, Bologna e Milan, spiegando come i 16 scudetti “fantasma” avrebbero potuto riscrivere la classifica dei club più titolati d’Italia.

Rivalità e dibattiti senza tempo

L’analisi riapre vecchie ferite e accende nuove discussioni tra tifosi:

Cosa sarebbe successo se quei 16 titoli fossero stati riconosciuti?

L’Inter sarebbe oggi il club più titolato d’Italia?

Come cambierebbe la rivalità con la Juventus?

Domande che appassionano chiunque ami il calcio e che rendono questo volume un punto di partenza per riflettere sulla storia dello sport italiano.

Dove trovare il libro

Storie nerazzurre: 16 tricolori scomparsi è già disponibile online e nelle principali librerie italiane.

Un’opera imperdibile per chi ama l’Inter, la Serie A e le storie mai raccontate che hanno cambiato (o avrebbero potuto cambiare) il calcio italiano.

Il libro si trova anche su Amazon e può arrivare comodamente a casa in poche ore: basta cliccare su questo link diretto all’acquisto su Amazon.