5 motivi per cui i lettori siciliani ameranno “Il cerchio dei giorni” di Ken Follett

Ken Follett torna in libreria con Il cerchio dei giorni, pubblicato da Mondadori il 23 settembre 2025. Dopo aver raccontato epoche medievali e rivoluzioni storiche, l’autore britannico ci porta questa volta nel cuore della preistoria europea, tra riti tribali e la costruzione di uno dei luoghi più misteriosi di sempre: Stonehenge. Un romanzo che può affascinare particolarmente i lettori siciliani, da sempre legati alla storia, alle radici e alle grandi saghe familiari. Ecco cinque motivi per cui questo libro potrebbe conquistare chi legge nell’isola.

1. Un’epica di popoli e comunità

Follett racconta come uomini e donne primitivi abbiano unito le forze per realizzare qualcosa che li avrebbe superati: un monumento capace di durare nei millenni. Un tema che parla a chi vive in una terra come la Sicilia, ricca di tradizioni e di memoria collettiva.

2. Amori e legami forti

Al centro della storia ci sono Seft, giovane cavatore di selce, e Neen, pastora ribelle che sogna un futuro diverso. Le loro scelte e i loro sentimenti ricordano i legami intensi tipici della narrativa mediterranea.

3. La forza dei sogni condivisi

Joia, sorella di Neen, diventa sacerdotessa e immagina un cerchio di pietre che unisca le tribù. La sua visione ricorda le grandi imprese nate anche nella nostra isola grazie alla collaborazione tra generazioni.

4. Ricerca storica e fascino archeologico

Stonehenge è il fulcro del romanzo, ma Follett si ispira a scoperte archeologiche reali. Un aspetto che può incuriosire chi ama la storia antica e i siti millenari, come quelli che popolano la Sicilia.

5. Un’autunno perfetto per una lettura epica

Con i primi freddi e la voglia di rifugiarsi in storie intense, questo romanzo di oltre 700 pagine offre un’esperienza immersiva. Perfetto per chi, da Palermo a Catania, da Messina a Siracusa, vuole viaggiare nel tempo senza muoversi dal divano.

Informazioni utili:

Editore Mondadori, uscita 23 settembre 2025, circa 704 pagine, disponibile in rilegato, e-book e audiolibro, prezzo indicativo 27 euro.

Conclusione:

Il cerchio dei giorni è più di un semplice romanzo storico: è un affresco sull’umanità e sulla capacità di costruire insieme. Un libro ideale per chi ama le grandi saghe e vuole scoprire come tutto è iniziato. I lettori siciliani troveranno in queste pagine la stessa forza delle loro radici e il fascino eterno della storia.