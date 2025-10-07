Storie nerazzurre: 30 capitoli imperdibili che stanno già conquistando Cefalù

A Cefalù è già corsa al nuovo libro di Mario Macaluso, “Storie nerazzurre, 16 tricolori scomparsi”.

In poche ore dall’uscita, tanti appassionati hanno ordinato la loro copia per scoprire una narrazione unica sulla storia dell’Inter, scritta con passione e ricerca storica.

Il volume, composto da 30 capitoli e arricchito da 114 vignette originali, ripercorre la lunga epopea nerazzurra dalla fondazione nel 1908 fino ad oggi.

Macaluso non si limita a raccontare i successi più noti, ma porta alla luce episodi controversi e poco ricordati: arbitraggi discussi, decisioni a tavolino e momenti in cui – secondo la sua ricostruzione – l’Inter avrebbe meritato ben sedici scudetti in più.

Il libro sta incuriosendo lettori non solo interisti: è un viaggio nella memoria collettiva del calcio italiano, capace di far riflettere su quanto la storia sportiva sia segnata anche da decisioni e contesti che vanno oltre il campo.

📖 “Storie nerazzurre, 16 tricolori scomparsi” è già disponibile in libreria e su Amazon, dove i lettori di Cefalù stanno dimostrando un entusiasmo sorprendente, ordinando numerose copie.

Se ami il calcio e vuoi scoprire dettagli inediti della storia dell’Inter, questo è un libro che non può mancare nella tua libreria.