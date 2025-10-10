“Maroneum: la quinta stagione”. appuntamento questa sera a Collesano

“Maroneum: la quinta stagione”, sta per concludersi l’attesa per la prima del docufilm. Appuntamento a Collesano, il 10 ottobre alle ore 17.00, nella chiesa di Santa Maria la Vecchia

Mancano poche ore alla proiezione del docufilm “Maroneum: la quinta stagione” realizzato da Giovanni Di Lorenzo, presidente dell’associazione socio-culturale “Fenice” di Caltanissetta che ha ideato e realizzato il progetto in accordo con l’Ente Parco delle Madonie.

Oggi,10 ottobre, l’evento, organizzato dalla Pro loco di Collesano, con la collaborazione del Comune, nella chiesa di Santa Maria la Vecchia.

Saranno presenti Giovanni Di Lorenzo (presidente ass. socio culturale Fenice), Salvatore Caltagirone (commissario straordinario del Parco), la sindaca di Collesano Tiziana Cascio e Vincenzo Alfonzo (presidente Pro loco).

Il pomeriggio, che inizierà alle 17:00 per concludersi alle 19:30, vedrà la partecipazione del vescovo di Cefalù mons. Giuseppe Marciante, del presidente del Gal Madonie Mario Cicero, di Rosario Schicchi e Bruno Massa del Dipartimento scienze agrarie alimentari e forestali dell’Università di Palermo, del presidente del comitato tecnico scientifico dell’ Ente Parco delle Madonie Giuseppe Di Miceli, dei geologi Alessandro e Fabio Torre e del naturalista Antonio Mirabella.