Meteo Sicilia, sabato 18 ottobre: nubi in arrivo e qualche pioggia sui settori interni

Sabato 18 ottobre la Sicilia si sveglia sotto un cielo in prevalenza nuvoloso, segnata da infiltrazioni umide che porteranno una giornata grigia ma senza fenomeni intensi. Le temperature resteranno stabili, mentre i venti tenderanno gradualmente a ruotare da nord verso est. Sulle coste tirreniche, dunque anche sul comprensorio di Cefalù, la situazione sarà variabile ma generalmente asciutta.

Litorale tirrenico e zona di Cefalù: nuvole, ma poche piogge

Sul litorale tirrenico si alterneranno nubi e schiarite per l’intera giornata. Il cielo resterà coperto a tratti, specie nelle ore centrali, ma senza precipitazioni rilevanti. A Cefalù e lungo la costa palermitana si prevedono temperature intorno ai 16-18°C, con venti deboli meridionali e mare mosso. Una giornata autunnale, ma non perturbata: ideale per una passeggiata sul lungomare, anche se con un cappotto leggero.

Versanti ionici e zone interne: possibili deboli piogge nel pomeriggio

Diversa la situazione sul lato orientale dell’Isola. Tra Siracusano, Ragusano e Piana di Catania si registreranno deboli piogge sparse dal pomeriggio. Qualche goccia raggiungerà anche le zone interne dell’Ennese e del Nisseno, con cieli coperti e temperature intorno ai 12-14°C. Non si prevedono temporali, ma l’umidità sarà elevata.

Sud e arcipelaghi: nubi su Agrigento e pelagie, classico clima autunnale

Sul litorale agrigentino e nelle isole minori come Lampedusa e Pantelleria si osserveranno nuvolosità irregolare e qualche piovasco, specie nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno sui 18-21°C, con mari generalmente mossi. Le Eolie, invece, presenteranno cieli grigi ma con aperture locali.

Madonie e Nebrodi: coperto con schiarite, possibile leggera pioggia serale

Nelle nostre montagne – Madonie e Nebrodi – il cielo apparirà molto nuvoloso, con brevi schiarite nel pomeriggio. Le temperature in quota scenderanno fino ai 10°C, e non si esclude qualche debole pioggia serale. Il vento sarà moderato da nord, in rotazione da ovest.

Tendenza: nuova perturbazione dopo il weekend

Dopo una domenica variabile, tra lunedì e martedì si attende un miglioramento. Tuttavia, dal 22 ottobre una nuova perturbazione in discesa dal Nord potrebbe riportare piogge anche sulla Sicilia tirrenica. Conviene quindi tenere a portata un ombrello, soprattutto nell’entroterra madonita.

In sintesi per Cefalù e dintorni:

🌥 Cielo: nuvoloso con schiarite

nuvoloso con schiarite 🌡 Temperature: 16-18°C

16-18°C 🌬 Vento: debole, in rotazione a est

debole, in rotazione a est 🌊 Mare: mosso

mosso ☔ Piogge: assenti o deboli nelle ore serali

Una giornata tipicamente autunnale, dal colore grigio ma tranquilla, con il mare che comincia a cambiare voce e le Madonie avvolte da leggere foschie stagionali.