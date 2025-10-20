“Sicilia in Vacanza” è il Main Sponsor della Kepha Volley di Cefalù di serie D Femminile

Un nuovo connubio tra sport, territorio e passione condivisa per la Sicilia.

La McL Web Agency, marchio a cui è legata anche la testata Cefalunews, è il main sponsor della Kepha Volley Femminile, militante nel campionato regionale di Serie D,



“Sicilia in Vacanza” di Luca Macaluso sarà Main Sponsor ufficiale della formazione che disputerà il campionato regionale con la nuova denominazione “Sicilia in Vacanza Kepha 2.0” .

Un nome che racconta una sinergia: quella tra la passione sportiva, la valorizzazione del territorio e la crescita delle giovani atlete che incarnano i valori di impegno, lealtà e spirito di squadra.

“Insieme siamo pronti a portare in alto i valori dello sport e a raggiungere grandi traguardi, dentro e fuori dal campo” — recita la nota della società — “Ringraziamo Sicilia in Vacanza per la fiducia e per aver scelto di credere nel nostro progetto, sostenendo le ragazze della Kepha in questa nuova entusiasmante avventura.”

“Sicilia in Vacanza Kepha 2.0”: un nome, un sogno, un impegno verso il futuro dello sport femminile siciliano.

