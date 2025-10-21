«Il Segreto del Re» conquista l’Italia e il mondo: intervista a Mario Macaluso, l’autore del romanzo che fa sognare Cefalù

Cefalù – Ottobre 2025 – È nato come un omaggio alla propria città, ma è diventato un caso letterario che ha superato ogni confine. Il Segreto del Re, il romanzo di Mario Macaluso, dopo aver conquistato i lettori di Cefalù e della Sicilia, sta ora raggiungendo librerie e cuori in tutta Italia – e persino all’estero, dove il libro è già disponibile in inglese e presto arriverà anche in portoghese.

Lo incontriamo per parlare del successo di questo romanzo che unisce storia, mistero e sentimento, e che sta portando il nome di Cefalù nel mondo.

D. Mario, ti aspettavi un successo di questa portata?

R. Sinceramente no. Il Segreto del Re è nato come un atto d’amore verso Cefalù, la sua storia e la sua anima. Pensavo di scrivere per i lettori della mia città, per chi ne conosce le pietre, i silenzi, il mare. Invece, giorno dopo giorno, il libro ha iniziato a viaggiare. Prima in Sicilia, poi in tutta Italia, e oggi persino fuori dai nostri confini. È la prova che la bellezza e il mistero di Cefalù parlano una lingua universale.

D. Il romanzo è già stato tradotto in inglese. Come sta andando all’estero?

R. Sta andando molto bene, con grande sorpresa. In Inghilterra, negli Stati Uniti e perfino in Australia diversi lettori hanno scoperto Cefalù attraverso il romanzo. Ricevo messaggi di persone che, dopo aver letto The King’s Secret, hanno deciso di venire a visitare la città. È qualcosa di emozionante. Per questo stiamo lavorando anche a una traduzione in portoghese, per raggiungere nuovi Paesi dove Cefalù è molto amata, dal Brasile al Portogallo.

D. Cosa pensi colpisca così tanto i lettori di ogni parte del mondo?

R. Credo che li attragga l’atmosfera. È un romanzo che non si limita a raccontare, ma fa vivere un’esperienza: camminare nella Cefalù medievale, ascoltare le pietre, sentire la voce di Ruggero II che aleggia tra la Rocca e il Duomo. Chi legge sente di entrare in un luogo che esiste davvero, ma che sa anche farsi simbolo di memoria e di bellezza.

D. Hai ricevuto molte richieste di traduzione, anche da altri Paesi?

R. Sì, e questo mi ha davvero colpito. Ci sono lettori che scrivono dal Canada, dalla Germania, dal Sud America. Molti dicono: “Vorremmo leggerlo nella nostra lingua”. È il segno che Cefalù non è soltanto un luogo, ma un sogno che affascina in tutto il mondo.

D. Cosa ti auguri per il futuro del libro?

R. Che continui a viaggiare. Ogni copia che parte da Cefalù è come una bottiglia lanciata nel mare: porta con sé la voce della città, la sua storia, la sua identità. E se, attraverso questo romanzo, anche un solo lettore nel mondo si innamora di Cefalù, allora avrò raggiunto il mio scopo.

Oggi Il Segreto del Re non è più soltanto un romanzo, ma un ponte tra culture, un viaggio che unisce chi ama la letteratura, la storia e il mistero. E, come dice lo stesso autore con un sorriso: “Forse il vero segreto del re è proprio questo: farci scoprire quanto ancora c’è da custodire e da amare”.

📖 Il Segreto del Re di Mario Macaluso è disponibile su Amazon in italiano e in inglese.

Prossimamente anche in portoghese.