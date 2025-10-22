I quattro segreti del lavatoio medievale di Cefalù che pochi conoscono

C’è un suono che racconta Cefalù meglio di mille parole: quello dell’acqua che scorre sotto le case, limpida e gelida, come se avesse memoria. È il respiro del fiume Cefalino, che da secoli anima il cuore nascosto della città. Scendendo lungo via Vittorio Emanuele, qualche metro sotto il livello della strada, si apre uno degli angoli più affascinanti della Sicilia: il lavatoio medievale. Un luogo dove storia, leggenda e quotidianità si mescolano come schiuma sulle pietre.

Il primo segreto: il fiume delle lacrime

All’ingresso del lavatoio una scritta scolpita nel Seicento accoglie chi entra:

«Qui scorre Cefalino, più salubre di qualunque altro fiume, più puro dell’argento, più freddo della neve.»

Queste parole, composte dallo storico Vincenzo Auria nel 1655, nascondono un’antica leggenda. Si racconta che il fiume Cefalino sia nato dal pianto di una ninfa, disperata per aver ucciso l’amato pastore Dafni, colpevole di tradimento. Pentita, pianse tanto da annegare di lacrime l’intera valle. Quelle acque, pure e gelide, avrebbero trovato la via del mare passando proprio sotto Cefalù. Così, ogni goccia che scorre nel lavatoio è una lacrima del mito, un frammento d’amore e di colpa che ancora oggi bagna la pietra.

Il secondo segreto: la bellezza dell’ingegno

Il lavatoio non è solo poesia, ma anche un capolavoro d’architettura. Costruito in pietra lavica e lumachella, scende con una scalinata a chiocciola che sembra un piccolo viaggio nel tempo. Ventidue bocche di ghisa, quindici delle quali a forma di testa leonina, riversano acqua nelle vasche scavate nella roccia. Qui, per secoli, le lavandaie di Cefalù venivano a lavare i panni tra canti, risate e confidenze. Era un rito sociale e domestico, un luogo dove le donne condividevano la fatica e le notizie del giorno. Le stesse pietre, ancora oggi levigate dal sapone e dal tempo, conservano l’impronta delle loro mani e il ritmo dei loro gesti.

Il terzo segreto: le metamorfosi del tempo

Il lavatoio che vediamo oggi non è quello originario. Nel 1514 fu demolito e ricostruito in posizione più arretrata rispetto alle mura cittadine. Più tardi, nel Seicento, il fiume che scorreva a cielo aperto fu coperto e canalizzato, così da farlo confluire direttamente nel mare attraverso un piccolo antro. Nel 1991 un restauro accurato restituì al luogo la sua voce antica, riportando alla luce la pietra lucente, le arcate e le volte basse che oggi incantano turisti e cittadini. Eppure, nonostante i secoli e i cambiamenti, il lavatoio continua a essere un rifugio di freschezza e memoria, dove l’acqua racconta sempre la stessa storia: quella di Cefalù che non dimentica.

Il quarto segreto: la sorgente di Dafni

C’è un filo invisibile che lega il lavatoio alla montagna. Gli studiosi ritengono che le acque del Cefalino nascano dalla sorgente della Fridda, nei pressi del massiccio della Prace, vicino a Gratteri. Da lì, il fiume scende tra rocce e boschi fino a farsi voce nella città. E proprio su quelle cime, il vento scolpisce una roccia con sembianze umane: a tièsta, “la testa”. Secondo la leggenda, è Dafni stesso, il pastore pietrificato dal dolore. Ogni volta che le acque scendono fredde e limpide verso Cefalù, è come se le sue lacrime continuassero a scorrere, trasformando la sua pena in purezza. Così, la sorgente e il lavatoio diventano un unico corpo: la montagna che piange, la città che si disseta.

L’acqua che racconta

Il lavatoio medievale non è soltanto un monumento, ma un piccolo teatro di memoria. Tra le volte e le bocche leonine, la leggenda di Dafni si mescola al profumo del bucato, al rumore delle scarpe sui gradini, al mormorio dei turisti che cercano un po’ d’ombra. È un luogo dove il tempo non si misura in secoli, ma in gocce. Perché ogni goccia del Cefalino porta con sé il mito di una ninfa, il canto di un pastore, la voce delle donne e il respiro del mare.