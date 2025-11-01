Prosegue l’Open Day Itinerante dell’Asp Palermo: martedì a Lascari. Ci saranno il Lions Club Cefalù e il Lions Club Madonie

Prosegue l’Open Day Itinerante della Prevenzione: martedì 4 novembre tappa a Lascari

Prosegue il viaggio dell’Open Day itinerante della prevenzione promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con una nuova tappa prevista per martedì 4 novembre a Lascari.

Presso atrio antistante il plesso scolastico di Via Kennedy n 5 Martedì 4 novembre 2025 dalle ore 10.30 alle ore 16.30.

Per info scrivere a: [email protected]

L’iniziativa, volta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza degli screening e della diagnosi precoce, è organizzata in collaborazione con la prima circoscrizione del Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il Comune di Lascari. Il Lions Club di Cefalù, presieduto da Sonia Di Gaudio, e il Lions Club Madonie, presidente Giusi Balsamo, offriranno il proprio supporto logistico per garantire il regolare svolgimento delle attività. (Nella foto le due Presidenti)

Le équipe sanitarie dell’ASP saranno a disposizione della comunità con un ampio ventaglio di servizi gratuiti e con accesso diretto, tra cui:

Servizi offerti (con accesso diretto e gratuiti):

Sportello amministrativo

Screening visivo pediatrico (3-8 anni)

Screening logopedico pediatrico (3-8 anni)

Screening del tumore della mammella (mammografia 50 – 69 anni)

Screening del tumore del collo dell’utero (Pap-test e HPV test 25 – 64 anni)

Screening del tumore del colon retto (Sof Test 50 – 69 anni)

Screening del melanoma

Prevenzione cardiovascolare (over 50)

Screening del diabete

Screening audiometrico

Screening Malattie Sessualmente Trasmissibili (Hiv, Epatite C e Sifilide)

Vaccinazioni



Prevenzione randagismo (impianto gratuito del microchip)

Sportello per le cure ai meno abbienti (PNES)

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche al benessere animale e alla comunità, con uno spazio dedicato ai veterinari impegnati nell’impianto gratuito dei microchip e nella promozione della prevenzione del randagismo.

Per accedere a tutti i servizi sarà sufficiente presentarsi con tessera sanitaria e documento d’identità il 4 novembre a Lascari. Una giornata che unisce prevenzione, informazione e attenzione alla salute globale della comunità.



