Eleganza e passione al debutto della Serie D Maschile del Kepha Volley di Cefalù

Testo estratto dal manifesto

Cefalù si prepara ad accogliere il debutto stagionale della Farmacia Vacanti PRGT IISS Kepha 2.0, impegnata nel Campionato Regionale di Serie D Maschile.



L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre alle ore 18:00 presso la Palestra “Jacopo del Duca”, cuore pulsante della pallavolo cefaludese, dove i ragazzi di casa affronteranno il Vigata Volley per la seconda giornata del Girone A.



L’incontro segna l’inizio di una nuova avventura per il progetto Kepha 2.0, che continua a unire formazione scolastica e sportiva in un modello virtuoso di crescita umana e atletica.

Sotto l’egida dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”, la squadra si presenta come una fucina di giovani talenti, guidati da una visione che coniuga disciplina, tecnica e spirito comunitario.



CAMPIONATO REGIONALE SERIE D MASCHILE

Girone A | Giornata 2

FARMACIA VACANTI PRGT IISS KEPHA 2.0 vs VIGATA VOLLEY

Domenica 09 Nov | Ore 18:00

Palestra J. Del Duca | Cefalù



Intanto il week-end pallavolistico si aprirà già domani, sabato 8 novembre, sempre alle 18:00, con la sfida dell’Under 19 maschile tra PRGT IISS J. Del Duca Kepha 2.0 e Volley Ficarazzi: un preludio di energia e promesse per il futuro della pallavolo locale.

La società ASD Polisportiva Sporting Club Kepha 2.0 Cefalù conferma così il proprio impegno nel promuovere lo sport giovanile come strumento educativo e aggregativo, sostenuta da una rete di sponsor che crede nel valore della comunità.

Ogni battuta, ogni muro, ogni difesa diventa così il segno tangibile di una città che si riconosce nella passione per la pallavolo, nella dedizione dei suoi giovani e nella forza di un progetto che porta in campo non solo atleti, ma cittadini consapevoli e fieri del proprio impegno.

Appuntamenti da non perdere:

Sabato 8 novembre, ore 18:00: Under 19 Maschile – Kepha 2.0 vs Volley FicarazziDomenica 9 novembre, ore 18:00: Serie D Maschile – Farmacia Vacanti Kepha 2.0 vs Vigata Volley

Palestra Jacopo del Duca, Cefalù