Settimana di grande pallavolo per il Progetto Volley Kepha 2.0 di Cefalù. Open Day a Castelbuono

Impegno, tecnica e passione sulle piazze di Cefalù, Termini Imerese e Ribera
Si apre una settimana intensa per le formazioni del Progetto Volley Kepha 2.0 – IISS Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato di Cefalù, impegnate nei diversi fronti regionali e provinciali, con sfide di alto profilo tecnico e grande valenza sportiva.
Coppa Palermo Maschile – Trofeo V. Renda
Nel Girone A, la squadra maschile PRGT IISS J. del Duca Kepha 2.0 affronterà la Parafarmacia Iacona in occasione della terza giornata del torneo.
L’incontro è in programma giovedì 13 novembre alle ore 20:15 presso il Liceo Scientifico “N. Palmeri” di Termini Imerese.
Un test significativo per il gruppo cefaludese, chiamato a confermare il proprio percorso di crescita e a misurarsi con una delle formazioni più solide della competizione.
Campionato Regionale Serie D Maschile
Ancora in trasferta per il team maschile, impegnato nella Serie D regionale – Girone A, 3ª giornata, contro la Ribera Teams Volley.
Appuntamento domenica 16 novembre alle ore 18:00 al Pala Tenda “G. Minolfo” di Ribera (AG).
La formazione guidata dallo staff Kepha 2.0 punta a consolidare l’intesa di squadra e ad affinare la gestione delle fasi di muro-difesa, in un contesto competitivo di ottimo livello.
Campionato Under 18 Femminile
Mercoledì 12 novembre alle ore 17:00, nella Palestra “Jacopo del Duca” di Cefalù, scenderà in campo la formazione Under 18 femminile del Progetto Volley, che ospiterà la New Gi.Ca. Sport Monreale per la seconda giornata del Girone A.
Un confronto interessante per verificare la crescita delle giovani atlete del vivaio Kepha, frutto di un lavoro tecnico-educativo costante che unisce scuola e sport.
Campionato Regionale Serie D Femminile
Chiuderà la settimana la sfida di Serie D femminile, con la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 che affronterà la Hora Volley 2024 nella 3ª giornata del Girone A.
L’incontro è fissato per domenica 16 novembre alle ore 17:00 al Pala Ignazio Cefalù.
La squadra di casa, spinta dal tifo del proprio pubblico, cercherà di riscattare la pesante sconfitta della scorsa giornata.